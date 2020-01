Diretta Potenza – Ternana: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Potenza – Ternana del 12 Gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15:00

POTENZA – Nel pomeriggio di Domenica 12 Gennaio ha luogo l’incontro Potenza – Ternana, valevole per la ventunesima giornata del Girone C del campionato di Serie C. Uno scontro di alta classifica, tra due compagini che hanno ben figurato fin qui e che nutrono grandi aspettative in ottica promozione. I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo la vittoria interna rimediata nella partita contro la Paganese, dodicesima in classifica, con il risultato di 1-0 nell’ultima giornata del torneo. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha raccolto un pari lontano dalle mura amiche contro la Cavese con il risultato di 1-1.

Si preannuncia una gara di difficile lettura sulla carta, con nessuna delle due squadre particolarmente favorita. La squadra di Giuseppe Raffaele con una vittoria, potrebbe tentare di avvicinare la vetta della classifica distante 10 lunghezze. La Ternana, invece, è alla ricerca di punti importanti che consentirebbero ai rossoverdi la possibilità di accorciare il gap che li separa dal Bari, secondo in classifica.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 12 gennaio dalle ore 15 la diretta del match.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Alfredo Viviani di Potenza nel pomeriggio di Domenica 12 gennaio alle ore 15:00. Due moduli differenti, quelli proposti, che non mostrano una particolare propensione offensiva ma potrebbero comunque regalare molte emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra della Basilicata ha decisamente mostrato uno stato di forma buono visti i dodici punti raccolti nelle ultime cinque uscite stagionali a fronte degli otto ottenuti dagli ospiti nello stesso numero di partite.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Potenza potrebbe schierare Viteritti, Murano, Ferri Marini nel trio offensivo. Di contro, la Ternana dovrebbe proporre un attacco a due con Marilungo e Ferrante, che proveranno a ricavarsi spazi tra le maglie della difesa avversaria, assistiti da Partipilo.

Potenza (3-4-3): Breza; Sales, Giosa, Emerson; Coccia, Ricci, Dettori, Silvestri; Viteritti, Murano, Ferri Marini. All. Raffaele.

Ternana (4-3-1-2): Marcone; Parodi, Suagher, Celli, Mammarella; Salzano, Palumbo, Damian; Partipilo; Marilungo, Ferrante. All. Gallo

Direttore di Gara: L’arbitro della gara tra Potenza e Ternana sarà il signor Matteo Gariglio, della sezione di Pinerolo. Il direttore di gara inoltre, sarà coadiuvato dai due assistenti Amir Salama di Ostia Lido e Domenico Fontemurato di Roma 2.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in streaming attraverso il canale Eleven Sports. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00, per un incontro che si prospetta davvero interessante.