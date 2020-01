Juventus-Udinese 4-0, il tabellino: super Dybala, bianconeri ai quarti

Il tabellino di Juventus-Udinese 4-0 il risultato finale: senza storia il match dello Stadium con la squadra di Sarri che stacca il pass per i quarti di Coppa Italia.

TORINO – Nel match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020 la Juventus demolisce 4-0 l’Udinese staccando il pass per i quarti. Match senza storia con i padroni di casa che chiudono i conti nel primo tempo con Higuain e Dybala mentre nella seconda frazione c’è spazio per la seconda rete della Joya e il rigore di Douglas Costa. Con questo successo, dunque, la Juventus stacca il pass per i quarti di finale dove troverà la vincente di Parma-Roma.

Juventus-Udinese 4-0: il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Rabiot (71′ Ramsey), Bernardeschi; Douglas Costa (63′ Cuadrado), Higuain, Dybala (75′ Pjaca). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Bonucci, Ramsey Pjanic, Matuidi, Emre Can, Pjaca. Allenatore: Sarri.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Nuytinck; Sema (62′ Larsen), Walace (76′ Fofana), Jajalo, Barak, Ter Avest; Teodorczyk (46′ Lasagna), Nestorovski. A disposizione: Musso, Perisan, Ekong, Stryger Larsen, Mandragora, De Paul, Fofana, Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti.

RETI: 16′ Higuain (J), 26′ Rig. Dybala (J), 58′ Dybala (J), 61′ Rig. Douglas Costa (J)

AMMONIZIONI: Nuytinck (U)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 0′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium