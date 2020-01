I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì 15 gennaio sono dedicati agli ottavi di finale di Coppa Italia, alla FA Cup e ai recuperi in Ligue 1

Mercoledì 15 gennaio spazio agli ottavi di finale di Coppa Italia, alla FA Cup e ai reciperi della Ligue 1. I pronostici di oggi riguardano complessivamente a sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Fiorentina Atalanta 2 (ore 15)

Incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato i viola sono reduci dalla vittoria casalinga contro la Spal. In classifica la squadra di Iachini è quattordicesima con 21 punti; è arrivata qui dopo aver eliminato il Monza. Gli orobici provengono dal pareggio strappato a San Siro all’Inter, che è costato alla squadra di Conte il titolo di Campione d’inverno e sono quarti a quota 35; sono all’esordio nella competizione.

Milan – Spal 1 (ore 18)

Incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato i rossoneri sono reduci dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Cagliari, che ha visto il ritorno al gol nel campionato italiano, dopo quasi otto anni, di Zlatan Ibrahimovic. In classifica la squadra di Pioli è decima con 25 punti; entra ora nella competizione. La Spal proviene dalla sconfitta rimediata a Firenze ed è il fanalino del torneo a quota 12; è arrivata qui dopo aver eliminato ai sedicesimi il FeralpiSalò.

Juventus – Udinese 1 (ore 20.45)

Match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato la squadra di Sarri è reduce dalla vittoria all’Olimpico contro la Roma, che è valsa il titolo di Campione d’inverno; entrano ora nella competizione. L’Udinese proviene dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo e in classifica è dodicesima quota 24; è arrivata qui dopo aver eliminato ai sedicesimi il Sudtirol.

Manchester United – Wolverampton (ore 20.45)

Gara valida per i trentaduesimi di finale della FA Cup. All’andata è finita 0-0.In Premier League il Manchester United proviene dalla vittoria per 4-0 contro il Norwich e in classifica è quinto con punti.34 Venti lunghezze in meno per il Wolverhampton, fanalino di coda del torneo e reduce dal pareggio casalingo contro il Newcastle.

Amiens – Reims (ore 19)

Gara valida per la sedicesima giornata di Ligue 1. L’Amiens proviene dalla sconfitta per 1-2 rimediata in casa dal Montpellier e in classifica è terzultimo con 17 punti. Undici lunghezze in più per il Reims, decimo, che bell’ultimo turno disputato ha perso in casa del Nimes.

Monaco – PSG 2 (ore 21)

Match valido per la quindicesima giornata del massimo campionato francese. A pochi giorni dall’ultimo confronto diretto, finito con un pirotecnico 3-3, Monaco e PSG si ritrovano a campi invertiti. In classifica il Monaco è settimo con 29 punti, il PSG abbondantemente primo a quota 46.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 15 gennaio 2020

Fiorentina – Atalanta 2 (2,25)

Milan – Spal over 2,5 (1,72)

Juventus – Udinese over 2,5 (1,50)

Manchester United – Wolverhampon 1 (1,90)

Amiens – Reims 1 (2,90)

Monaco – PSG 2 (1,45)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 464 euro