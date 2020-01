Coppa Italia, Juventus – Udinese: per i bookmakers tanti gol e squadra di Sarri favorita

Coppa Italia, Juventus – Udinese: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 15 gennaio dalle ore 20.45. Per i bookmakers rossoneri nettamente favoriti

TORINO – Mercoledì 15 gennaio dalle ore 18 all’Allianz Stadium si gioca Juventus – Udinese, incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato la squadra di Sarri è reduce dalla vittoria all’Olimpico contro la Roma, che è valsa il titolo di Campione d’inverno; entrano ora nella competizione. L’Udinese proviene dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo e in classifica è dodicesima quota 24; è arrivata qui dopo aver eliminato ai sedicesimi il Sudtirol.

Probabile modulo 4-3-3 per la Juventus, con Buffon in porta e difesa formata dalla coppia centrale de Ligt-Rugani e da Danilo e De Sciglio ai lati. A centrocampo Bentancur, Pjanic e Rabiot. Tridente offensivo composto da Bernardeschi, Ronaldo e Higuain. L’Udinese potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2, con Nicolas tra i pali e retroguardia formata da De Maio, Ekong e Nuytinck. In mezzo al campo De Paul, Jajalo, Barak, Ter Avest e Sema. Davanti Nestorovski, Pussetto.

Coppa Italia, Juventus – Udinese: per i bookmakers padroni di casa nettamente favoriti

Il segno 1 è quotato mediamente a 1,22. Il segno X è offerto da 5,85 a 6,25 mentre il segno 2 è dato in media a 12,00.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è dato in media a 1,09, l’X/2 da 3,90 a 4,10 mentre l’1/2 vale mediamente 1,10.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale in media 2,40, l’Over 2,5 1,50. Pensano anche che non andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,67 a 1,75 a 1,90, il goal da 1,95 a 2,10.

Il risultato più esatto potrebbe essere il 2-0 (a 6,00) seguito dall’1-0 (a 7,50) e dal 2-1 (da 8,50 a 9,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,70 a 5,25.