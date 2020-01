Coppa Italia, Milan – Spal: per i bookmakers tanti gol e rossoneri nettamente favoriti

Coppa Italia, Milan – Spal: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 15 gennaio dalle ore 18. Per i bookmakers rossoneri nettamente favoriti

MILANO – Mercoledì 15 gennaio dalle ore 18 allo Stadio Meazza si gioca Milan – Spal, incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato i rossoneri sono reduci dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Cagliari, che ha visto il ritorno al gol nel campionato italiano, dopo quasi otto anni, di Zlatan Ibrahimovic. In classifica la squadra di Pioli è decima con 25 punti; entra ora nella competizione. La Spal proviene dalla sconfitta rimediata a Firenze ed è il fanalino del torneo a quota 12; è arrivata qui dopo aver eliminato ai sedicesimi il FeralpiSalò.

Probabile modulo 4-3-3 per il Milan, con l’esordiente Begovic in porta e difesa formata dalla coppia centrale Kjaer- Romagnoli e da Conti ed Hernandez ai lati. A centrocampo Krunic, Bennacer e Paquetà. tridente offensivo composto da Suso, Piatek e Bonaventura. La Spal potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2, con Berisha tra i pali e retroguardia formata da Cionek, Vicari e Tomovic. In mezzo al campo Murgia, Valdifiori e Valoti, sulle corsie Strefezza e Igor. Davanti Petagna e Floccari.

Coppa Italia, Milan – Spal: per i bookmakers padroni di casa nettamente favoriti

Il segno 1 è quotato da 1,47 a 1,50. Il segno X è offerto da 4,25 a 4,30 mentre il segno 2 è dato da 6,10 a 6,35.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto da 1,09 a 1,10, l’X/2 da 2,50 a 2,56 mentre l’1/2 vale mediamente 1,19.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale in media 2,00, l’Over 2,5 1,72. Pensano anche che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,87 a 1,90, il goal da 1,83 a 1,85.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-0 (da 6,25 a 6,50) seguito dal 2-0 (da 7,00 a 8,50) e dall’1-1 (da 8,50 a 10,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,50 a 4,75.