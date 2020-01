Questa sera in campo Parma e Lecce a chiudere l’andata del massimo campionato italiano. Lunedì 13 gennaio 2020 c’è anche la C con i campionati minori da tutto il Mondo

Al via una nuova settimana di risultati, vediamo i principali da tutto il mondo per questo lunedì 13 gennaio 2020. Vediamo chi è già sceso in campo partendo dal Torneo de Verano in Argentina dove l’U. de Deportes supera 2-1 l’Hurucan. Nella Copa Sao Paolo de Juniores in Brasile è tempo di playoff con il 5-0 del Sao Paulo contro il Flamengo. In Costarica 4-1 dell’Alajuelense sul Limon mentre in Honduras 2-1 dell’Olimpia sul Real de Minas. Nella W-League in Australia 4-0 esterno del Sydney sul Canberra. Dopo 8 turni prosegue il testa a testa tra Melbourne a 22 e il Sydney a 18 con WS Wanderes a 16 ma con una gara in meno. L’incontro più atteso del giorno è il posticipo Parma – Lecce che chiude il girone di andata della Serie A. In campo anche in altri campionati come in Arabia Saudita, Cipro, Egitto, Ligue 2 francese, Grecia e Olanda. Da ricordare anche per la Serie C italiana il posticipo tra Robur Siena e Juventus Under 23 che seguiremo in diretta assieme alla gara del Tardini.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



00:30 Millonarios - América de Cali 1-1



11:00 Rekord Bielsko-Biała - GKS Katowice 1-4



14:00 Viktoria Köln - Astra Giurgiu



15:00 FC Carl Zeiss Jena - Shakter Karaganda



15:30 KV Oostende - FC St.Gallen



16:00



Stoccarda - FC Basilea

Fehérvár FC - FC Sion

Aragua FC - Hermanos Colmenarez



19:00 Llaneros de Guanare - Trujillanos FC



22:00 S.E.R. Caxias - RS - São Luiz - RS



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Gruppo D



11:15 EAU - Corea del Nord 2-0



14:15 Giordania - Vietnam



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



18:05 Al Ahli SFC - Abha Club



Cipro > First Division 2019/2020



18:00 Enosis Neon Paralimni - Doxa Katokopias FC



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



00:00 LD Alajuelense - Limón FC 4-1



Egitto > Premiership 2019/2020



16:00 Wadi Degla FC - El-Entag El-Harby



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:45 FC Lorient - SM Caen



Grecia > Super League 2 2019/2020



15:00 Levadiakos - Platanias Chanion



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



20:00



Brighton & Hove Albion U23 - Leicester City U23

Derby County U23 - Tottenham Hotspur U23

Everton FC U23 - Arsenal FC U23

Liverpool FC U23 - Southampton FC U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020



14:00



Reading FC U23 - West Ham United U23

Swansea City U23 - Middlesbrough FC U23



20:00 Sunderland AFC U23 - West Bromwich Albion U23



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



20:45 Cliftonville FC - Linfield FC



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



19:15 Maccabi Tel Aviv - Beitar Jerusalem



Italia > Serie A 2019/2020



20:45 Parma - Lecce



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



20:45 Robur Siena - Juventus II



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



Jong PSV - Jong Ajax

AZ Alkmaar (J) - TOP Oss