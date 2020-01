Serie A, Parma – Lecce: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma lunedì 13 gennaio dalle ore 20.45. Per i bookmakers tanti gol e ducali favoriti

PARMA – Lunedì 13 gennaio dalle ore 20.45 si gioca Parma – Lecce, posticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A. I ducali, settimi con 25 punti, sono chiamati a riscattare il pesante 5-0 subito a Bergamo; i salentini sono diciassettesimi a quota 25 e reduci dalla sconfitta rimediata nei minuti finali dall’Udinese.

Il Parma potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Sepe in porta e difesa composta dalla coppia centrale Iacoponi-Alves e da Darmian e Gagliolo ai lati. A centrocampo Grassi, Scozzarella e Hernani. ridente offensivo composto da Kulusevski, Cornelius e Kucka. Probabile modulo 4-3-1-2 per il Lecce con Gabriel tra i pali e retroguardia formata da Rossettini e Lucioni e da Donati e Calderoni sulle fasce. Petriccione, Tachtsidis e Tabanelli in mezzo al campo.Sulla trequarti Mancosu, di supporto alla coppia d’attacco composta da Farias e Babacar. L’incontro sarà diretto dall’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Dario Cecconi di Empoli e Valerio Colarossi di Roma 2, quarto uomo Simone Sozza di Seregno

Calcio in tv il 13 gennaio 2020

Diretta Parma – Lecce

Serie A, Parma – Lecce: per i bookmakers tanti gol e vittoria dei ducali

I bookmakers prevedono la vittoria del Parma. Il segno 1, infatti, è quotato da 1,90 a 1,93. Il segno X è offerto da 3,60 a 3,75 mentre il segno 2 è dato da 3,75 a 4,00.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’ 1/X è offerto da 1,24 a 1,26; l’X/2 da 1,85 a 1,89 mentre l’1/2 vale da 1,26 a 1,28.

I bookmakers pensano che all’Olimpico sarà spettacolo e che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 2,15 a 2,20, l’Over 2,5 mediamente 1,62. Sembrano anche certi che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,25 a 2,45, il goal da 1,48 a 1,57.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,50 a 7,00) seguito dal 2-1 (da 8,00 a 8,50) e dall’1-0 (da 8,50 a 9,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 3,70 a 3,85.