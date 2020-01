Sabato 11 gennaio 2020 tre anticipi per il massimo campionato italiano con Lazio – Napoli e Inter – Atalanta in evidenza. Si gioca anche in Inghilterra e altri campionati europei

Sabato 11 gennaio con il campionato italiano di Serie A in primo piano. Tre anticipi validi per l’ultimo turno del girone d’andata. Si partirà con Cagliari – Milan quindi due big match quello tra Lazio e Napoli e quello tra Inter e Atalanta. Sempre restando nel nostro paese spazio anche a 4 sfide di Serie C e gli anticipi del Campionato Primavera 1. In Europa c’è la Premier League a spiccare con i suoi match ma si gioca anche in Francia, Grecia, Olanda e Portogallo. Prima di sfogliare i link utili per oggi con le gare in primo piano, i consigli su scommesse, calcio in tv e la griglia con i risultati in tempo reale andiamo a vedere gli incontri che si sono già disputati.

Partiamo dalla Copa a Sao Paolo de juniores in Brasile con il pareggio per 1-1 tra EC San Bernardo e Sao Paulo. In Honduras stesso risultato tra CD Honduras e Vida. ln Messico successo esterno del Toluca sul Monarcas (1-0) mentre il Tijuana ha superato al domicilio il Santos Laguna (2-1). Per le amichevoli tra nazionali successo esterna del Canada 4 a 1 su Barbados mentre in Nuova Zelanda l’Auckland City ha superato 6-2 in trasfera il Waitakare e pareggio per 1-1 tra Wellington Phoenix Res 2 e Southern United. Infine in Australia in A-League successi interni di Wellington Phoenix e Perth Glory rispettivamente in 2-0 su WS Wanderers e 3-0 sull’Adelaide United, finisce invece 2 a 2 la sfida tra Brisbane Roar e Melbourne City. In Y-League vince in casa 2-1 Newcastle Jets contro il Central Coast Mariners e vince fuori casa WS Wanderers contro Canberra United 1-0.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



11:00 RSC Anderlecht - FC Lugano 2-0 *



12:00



Borussia Dortmund - Feyenoord 1-1 *

Wolfsberger AC - SK Austria Klagenfurt 1-0 *



12:30 AS Eupen - PSV Eindhoven



13:00



Hannover 96 - Paderborn

FC Wacker Innsbruck - TSV 1860 München non disputa

Optik Rathenow - FC Viktoria 1889 Berlin

Rot-Weiß Oberhausen - VfB 03 Hilden



14:00



FC Schalke 04 II - Preußen Münster

SC Wiener Neustadt - Austria Wien

FC Admira Wacker - ATSV Stadl-Paura

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Köln

Jahn Regensburg - WSG Tirol

SKU Amstetten - SKN St. Pölten

RB Leipzig - VfL Osnabrück

FC Carl Zeiss Jena - Budaörs SC

Sturm Graz - FC Blau Weiß Linz



15:00



MSV Duisburg - Vitesse

FC Luzern - Puskás FC

1. FC Union Berlin - Ferencvárosi TC

Rot-Weiss Essen - FC Groningen

Grasshopper Club Zürich - Hansa Rostock

İstanbul Başakşehir F.K. - BSC Young Boys



15:30 1. FC Nürnberg - Bayern Monaco



16:00 Galatasaray - Adana Demirspor



17:00



AFC Ajax - Club Brugge KV

Borussia Dortmund - Mainz 05



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo A



14:00 TP Mazembe - CD 1º de Agosto



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo B



14:00 FC Platinum - Al-Ahly



20:00 Al-Hilal Omdurman - Étoile du Sahel



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo C



14:00 Mamelodi Sundowns - USM Alger



17:00 CA Petróleos Luanda - Wydad AC



CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Gruppo D



17:00 AS Vita Club - Espérance de Tunis



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Gruppo A



11:15 Bahrain - Iraq 1-0 *



14:15 Tailandia - Australia



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



13:50 Damac FC - Al Ettifaq



16:05 Al Faisaly - Al Ra’ed



18:05 Al Hilal - Al Wehda



Australia > A-League 2019/2020



04:45 Wellington Phoenix - Western Sydney Wanderers 2-0



07:00 Brisbane Roar - Melbourne City FC 2-2



09:30 Perth Glory - Adelaide United 3-0



Cipro > First Division 2019/2020



16:00 AEL Limassol - Nea Salamina



18:00 Ethnikos Achna - AEK Larnaca



Egitto > Premiership 2019/2020



16:00 FC Masr - Al-Mokawloon



Francia > Ligue 1 2019/2020



17:30 Girondins Bordeaux - Olympique Lyon



20:00



FC Metz - RC Strasbourg

Toulouse FC - Stade Brest

Nîmes Olympique - Stade Reims

Amiens SC - Montpellier HSC

Angers SCO - OGC Nice



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020



16:00 SC Schiltigheim - JA Drancy



17:00



ASM Belfort - Lille OSC (CFA)

SAS Épinal - Olympique Saint-Quentin



18:00



SC Bastia - FC Mulhouse

AF Bobigny - RC Lens (CFA)

US Lusitanos - IC Croix

Sainte-Geneviève-des-Bois - Stade Reims (CFA)

CS Sedan - FCSR Haguenau



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020



14:30 FC Mantois - Angers SCO II



17:00 Entente SSG - C' Chartres Football



17:30 FC Lorient (CFA) - US Fleury-Mérogis



18:00



US Granvillaise - AS Vitré

Stade Briochin - AS Poissy



18:30



FC Gobelins - FC Rouen

Vannes OC - US Saint-Malo



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020



16:00 AS Saint-Étienne (CFA) - Angoulême CFC



18:00



Bergerac Foot - Vendée Les Herbiers

Bourges Foot - Trélissac FC

US Colomiers - FC Sète

FC Nantes (CFA) - Blois Foot 41

SO Romorantin - Andrézieux

St-Pryvé St-Hilaire - Montpellier HSC (CFA)

FC Chamalières - Stade Bordelais



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020



16:00



Jura Sud - AS Saint-Priest

US Endoume - Louhans-Cuiseaux

AS Monaco (CFA) - Olympique Lyon (CFA)



18:00



FC Annecy - Hyères FC

Fréjus-St. Raphaël FC - Marignane Gignac

Monts d'Or Azergues Foot - FC Martigues

Nîmes Olympique (CFA) - Olympique Marseille (CFA)



18:30 Moulins Yzeure Foot - RC Grasse



Galles > Premier League 2019/2020



15:30



Carmarthen Town - Airbus UK

Cefn Druids - Penybont FC

Connah's Quay Nomads - Barry Town United

Cardiff Metropolitan - Bala Town



Grecia > Super League 2019/2020



16:15 Volos NFC - Skoda Xanthi



18:30 AE Larisa - Aris Saloniki



19:00 Panetolikos - Atromitos



Grecia > Super League 2 2019/2020



14:00 AO Kerkyra - Apollon Larisa



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Odisha FC - Mumbai City FC



Inghilterra > Premier League 2019/2020



13:30 Crystal Palace - Arsenal FC



16:00



Chelsea FC - Burnley FC

Everton FC - Brighton & Hove Albion

Leicester City - Southampton FC

Manchester United - Norwich City

Wolverhampton Wanderers - Newcastle United



18:30 Tottenham Hotspur - Liverpool FC



Inghilterra > Championship 2019/2020



13:30 Brentford FC - Queens Park Rangers



16:00



Barnsley FC - Huddersfield Town

Blackburn Rovers - Preston North End

Charlton Athletic - West Bromwich Albion

Hull City - Fulham FC

Leeds United - Sheffield Wednesday

Luton Town - Birmingham City

Middlesbrough FC - Derby County

Reading FC - Nottingham Forest

Stoke City - Millwall FC

Wigan Athletic - Bristol City



Inghilterra > League One 2019/2020



16:00



Bristol Rovers - Doncaster Rovers

Burton Albion - Fleetwood Town

Coventry City - Milton Keynes Dons

Ipswich Town - Accrington Stanley

Oxford United - Rotherham United

Peterborough United - Gillingham FC

Portsmouth FC - AFC Wimbledon

Rochdale AFC - Bolton Wanderers

Shrewsbury Town - Lincoln City

Southend United - Tranmere Rovers

Sunderland AFC - Wycombe Wanderers



Inghilterra > League Two 2019/2020



16:00



Carlisle United - Plymouth Argyle

Cheltenham Town - Walsall FC

Crawley Town - Bradford City

Exeter City - Cambridge United

Leyton Orient - Grimsby Town

Macclesfield Town - Oldham Athletic

Mansfield Town - Forest Green Rovers

Morecambe FC - Colchester United

Salford City - Northampton Town

Scunthorpe United - Newport County

Stevenage FC - Port Vale FC

Swindon Town - Crewe Alexandra



Inghilterra > National League 2019/2020



16:00 Dover Athletic - Hartlepool United



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



12:55 Chelsea FC U23 - Manchester City U23



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 North



12:00



Newcastle United - Manchester City

Stoke City - Liverpool FC

West Bromwich Albion - Derby County



13:30



Blackburn Rovers - Sunderland AFC

Everton FC - Middlesbrough FC



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 South



12:00 West Ham United - Chelsea FC



12:30 Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur



13:00 Leicester City - Reading FC



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



16:00



Dungannon Swifts - Ballymena United

Glenavon FC - Institute FC Drumahoe

Glentoran Belfast - Warrenpoint Town



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



14:00 Hapoel Haifa - FC Ashdod



16:30 Hapoel Ra'anana - Hapoel Be'er Sheva



17:30 Ironi Kiryat Shmona - Hapoel Hadera FC



18:50 Maccabi Netanya - Maccabi Haifa



Italia > Serie A 2019/2020



15:00 Cagliari - Milan



18:00 Lazio - Napoli



20:45 Inter - Atalanta



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00 Aurora Pro Patria - AlbinoLeffe



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



19:30 Triestina - Sambenedettese



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



14:30 Rieti - AZ Picerno



15:00 Cavese - Reggina



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30 Pro Sesto - Dro



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



11:00



Chievo Verona - Cagliari

Fiorentina - Sampdoria



13:00 Napoli - Juventus



14:30 Torino - Sassuolo



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



15:00 Moghreb de Tétouan - Ittihad Tanger



17:00 Raja Beni Mellal - Olympique de Khouribga



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



04:00 Monarcas Morelia - Deportivo Toluca 0-1



04:10 Club Tijuana - Santos Laguna 2-1



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura







TM Fútbol Club - Alebrijes de Oaxaca rinv.

Venados FC - Club Celaya rinv.



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



Murciélagos FC - Club Tepatitlán rinv.



03:00 Atlético Saltillo - Alacranes de Durango 0-0



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



03:00 FC Juárez - Deportivo Guadalajara 0-0



18:00 Atlas Guadalajara - Monarcas Morelia



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2019/2020



14:30



HSV Hoek - VVOG Harderwijk

Excelsior '31 - BVV Barendrecht

Ter Leede - SteDoCo

VV DOVO Veenendaal - AFC Ajax Zaterdag

DVS'33 - ODIN '59

Harkemase Boys - ONS Sneek



15:00 Sparta Nijkerk - VV GOES



18:00 Jong Almere City FC - VV Sint Bavo



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



16:30 Portimonense SC - Paços de Ferreira



19:00 Boavista - FC Famalicão



21:30 Vitória Setúbal - Sporting CP



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:00 CD Feirense - FC Porto B 0-0 *



16:00



SL Benfica B - Casa Pia

Sporting Covilhã - GD Estoril



18:15 GD Chaves - Leixões SC



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Norte



16:00



FC Vizela - Paços de Ferreira

Leixões SC - Gil Vicente

Sporting Braga - CD Aves

CD Feirense - FC Famalicão



17:00 CD Nacional - Vitória Guimarães



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Sul



16:00



Académica de Coimbra - UD Vilafranquense

CD Tondela - Vitória Setúbal

GD Estoril - FC Alverca

SG Sacavenense - Os Belenenses

SL Benfica - União Leiria



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00



Académica de Coimbra - CD Cova Piedade

CD Aves - CD Feirense

Sporting Braga - SL Benfica

FC Famalicão - Leixões SC

CS Marítimo - Rio Ave FC

Portimonense SC - Vitória Guimarães

Vitória Setúbal - GD Estoril

Sporting CP - Os Belenenses



Scozia > Championship 2019/2020



Inverness CT - Queen Of The South rinv.



16:00



Alloa Athletic - Arbroath FC

Dundee FC - Ayr United

Greenock Morton FC - Dunfermline Athletic

Partick Thistle - Dundee United



Scozia > League One 2019/2020



Stranraer FC - Montrose FC rinv.



16:00



Dumbarton FC - Clyde FC

East Fife FC - Airdrieonians

Forfar Athletic - Raith Rovers

Peterhead FC - Falkirk FC



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > 2. Giornata



12:00



Zamora CF - RCD Mallorca 0-0 *

Haro Deportivo - CA Osasuna 0-0 *

Gimnàstic - Real Zaragoza 0-1 *

UCAM Murcia CF - CD Mirandés 0-0 *



16:00



Real Murcia - CD Leganés

Club Portugalete - Real Betis

CD Ebro - SD Ponferradina



17:00



Rayo Majadahonda - CD Tenerife

UD Ibiza - Albacete



17:30 Yeclano Deportivo - Elche CF



18:00 CD Badajoz - UD Las Palmas



19:00



Sestao River - Athletic Bilbao

CF Badalona - Getafe CF

CD Leonesa - SD Huesca

Recreativo Huelva - CF Fuenlabrada

FC Cartagena - Girona FC



20:00 UD Logroñés - Cádiz CF



21:00



UD Tamaraceite - Granada CF

Marbella FC - Real Valladolid

Orihuela CF - Villarreal CF



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



16:00 Real Unión - CD Calahorra



16:30 CA Osasuna B - CD Tudelano



18:00 Arenas de Getxo - Salamanca CF UDS



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



17:00 Levante UD B - Villarreal CF B



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



18:00 Villarrubia CF - Algeciras CF



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



13:00 Espanyol Barcelona - Deportivo de La Coruña



16:00 Atlético Madrid - Sporting de Huelva



16:30 CD Tacón - FC Barcelona



18:15 UDG Tenerife Sur - Sevilla FC



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30



Highlands Park - Stellenbosch FC

Baroka FC - Polokwane City FC



19:15 Chippa United - Maritzburg United