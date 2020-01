Diretta Triestina – Sambenedettese: risultato in tempo reale, tabellino

TRIESTE – Sabato 11 gennaio, allo Stadio Nereo Rocco di Trieste si giocherà Triestina – Sambenedettese, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C girone B, calcio d’inizio previsto per le ore 19.30.

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

La Triestina di Gautieri arriva alla sfida di sabato sera con una vittoria di misura conquistata in trasferta sul campo del Rimini e in classifica occupa l’undicesima posizione con 26 punti. Due lunghezze in più per la Sambenedettese, nona in classifica e reduce da una sconfitta di misura in trasferta sul campo del Carpi. Entrambe le squadre dopo il girone di andata stazionano nella parte centrale della classifica, giocandosi la zona playoff. Gli alabardi speravano ad inizio stagione di competere per le prime quattro posizioni in classifica, invece il campionato ha riservato loro gioie a corrente alternata con otto vittorie e nove sconfitte. La Montero’s band, invece, è in piena linea con le aspettative di inizio stagione; in piena lotta playoff anche se in posizione svantaggiosa, causa anche il rendimento esterno con quattro sconfitte ed un pareggio, dopo un ottimo avvio di stagione ad inizio campionato.

Le probabili formazioni di Triestina – Sambenedettese

I padroni di casa dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Offredi in porta e difesa composta da Malomo e Lambrughi centrali mentre Formiconi ed Ermacora sulle fasce. A centrocampo in cabina di regia ci saranno Giorico con Maracchi e Steffè mezze ali, poco più avanti agirà Procaccio a supporto del tandem d’attacco composto da Granoche e Gomez. Per gli ospiti modulo 4-3-3 con Santurro tra i pali e difesa formata da Carillo e Biondi centrali mentre Rapisarda e Gemignani sulle fasce. A centrocampo Angiulli in regia con Gelonese e Frediani mezze ali. Il tridente d’attacco sarà composto da Cenigoi centrale con Orlando e Volpicelli ai suoi lati.

Triestina (4-3-1-2): Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Ermacora; Maracchi, Giorico, Steffè; Procaccio; Granoche, Gomez. Allenatore: Gautieri

Sambenedettese (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Carillo, Biondi, Gemignani; Gelonese, Angiulli, Frediani; Orlando, Cenigoi, Volpicelli. Allenatore: Montero

Dove seguire Triestina – Sambenedettese

Il match Triestina – Sambenedettese, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C girone B, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva streaming su Eleven Sports.