Diretta Siena – Juventus U23: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Siena – Juventus U23 del 13 Gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventunesima giornata del Girone A di Serie C, calcio d’inizio alle ore 20:45

SIENA – Nel pomeriggio di Lunedì 13 Gennaio ha luogo l’incontro Siena – Juventus U23, valevole per la ventunesima giornata del Girone A del campionato di Serie C. Uno scontro di tra due compagini che occupano posizioni ben distanti tra loro e che coltivano ambizioni differenti per la seconda parte della stagione. La compagine toscana arriva a questa sfida dopo la netta sconfitta esterna rimediata nella partita contro il Novara, quarta in classifica, con il risultato di 4-0 arrivata nell’ultima giornata del torneo. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha raccolto un pareggio lontano dalle mura amiche contro l’Olbia con il risultato di 1-1.

Si preannuncia una gara di difficile lettura sulla carta, con la squadra di casa piuttosto avvantaggiata sulla carta. Il Siena, con una vittoria, potrebbe portarsi a ridosso del Pontedera, secondo in classifica. La Juventus U23, invece, è alla ricerca di punti importanti che consentirebbero alla compagine piemontese di staccare la pericolosa zona play-out distante poche lunghezze.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

SIENA:. A disposizione:

JUVENTUS U23:. A disposizione:





Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Artemio Franchi di Siena nella serata di Lunedì 13 Gennaio alle ore 20:45. Due moduli differenti, quelli proposti, che non mostrano una particolare propensione offensiva ma potrebbero comunque regalare molte emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra senese ha mostrato uno stato decisamente buono visti i nove punti raccolti nelle ultime cinque uscite stagionali a fronte dei tre ottenuti dagli ospiti nello stesso numero di partite. Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Siena potrebbe schierare Guberti e D’Auria dietro all’unica punta Guidone. La Juventus U23 dovrebbe proporre un attacco con Mota Carvalho, unico terminale offensivo, con Zanimacchia, Beltrame e Olivieri che agiranno sulla trequarti.

Siena (4-3-2-1): Confente; Oukhadda, D’Ambrosio, Baroni, Panizzi; Serrotti, Arrigoni, Vassallo; Guberti, D’Auria; Guidone. All. Mignani.

Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Mulè, Alcibiade, Beruatto; Peeters, Portanova; Zanimacchia, Beltrame, Olivieri; Mota Carvalho. All: Pecchia.

Direttore di Gara

L’arbitro della gara tra Siena e Juventus U23 sarà il signor Marco Monaldi della sezione di Macerata. Il direttore di gara sarà coadiuvato dai due assistenti Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo e Giulio Basile della sezione di Chieti.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in streaming attraverso il canale Eleven Sports ed in chiaro su Rai Sport. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:45, per un incontro che si prospetta davvero interessante.