Premier League 2019-2020: il resoconto della ventiduesima giornata

Il resoconto della ventiduesima giornata di Premier League. Il Liverpool vince in casa del Tottenham grazie ad una rete di Firmino, il City dilaga contro l’Aston Villa e gli rifila 6 gol (tripletta di Aguero).

La ventiduesima giornata vede il Liverpool vincitore del rematch della finale di Champions: grazie ad un gol di Firmino, Klopp battte ancora il Tottenham e raggiunge le 20 vittorie in campionato su 21 partite che gli valgono la leadership in classifica con 61 punti, ben 14 di vantaggio sul Manchester City che in questo turno ha passato il Leicester che è stato sconfitto in casa dal Southampton. Il Chelsea vince senza troppi problemi con il Burnley, così come anche il Manchester United che ne rifila 4 al fanalino di coda Norwich. Prosegue la risalita in classifica del Watford ( terza vittoria di fila, quarta in 5 partite) che trapazza 0-3 il Bournemouth e lo scavalca in classifica.

I risultati della ventiduesima giornata di Premier League

Sheffield United – West Ham 1-0

Crystal Palace – Arsenal 1-1

Everton – Brighton 1-0

Leicester – Southampton 1-2

Manchester United – Norwich 4-0

Chelsea – Burnley 3-0

Wolverhampton – Newcastle 1-1

Tottenham – Liverpool 0-1

Bournemouth – Watford 0-3

Aston Villa – Manchester City 1-6

LA CLASSIFICA: Liverpool* 61, Manchester City 47, Leicester 45, Chelsea 39, Manchester United 34, Sheffield 32, Wolverhampton 31, Tottenham 30, Crystel Palace 29, Arsenal Everton e Southampton 28, Newcastle 26, Brighton e Burnley 24, West Ham* e Watford 22, Aston Villa 21, Bournemouth 20, Norwich 14. *una partita in meno