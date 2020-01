Serie A, Parma – Lecce: le formazioni ufficiali

Le formazioni titolari della partita tra Lecce e Parma, gara del 13 gennaio valida per la 19ma giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020

PARMA – Alle ore 20.45 Parma e Lecce chiuderanno il girone d’andata del campionato di Serie A in un incontro molto importante per la classifica delle due squadre. Il match sarà diretto da Fabbri di Ravenna coadiuvato da Cecconi e Colarossi quarto ufficiale Sozza al Var Massa e Liberti. Intorno alle 19:45 partirà la nostra diretta con il formazioni ufficiali quindi il commento a partire dal fischio iniziale. In classifica il Parma è in una situazione ottimale con 25 punti ben lontano dalla zona calda della classifica e potrebbe migliorarla in caso di successo. Dall’altra parte Lecce appena un punto sopra la zona retrocessione in caso di successo potrebbe superare la Sampdoria e raggiungere la Fiorentina 18 punti.

I precedenti sono piuttosto datati negli anni. Infatti il più recente incontro al Tardini e della stagione 2011-2012 nell’occasione fini 3 a 3 con reti per i padroni di casa di Floccari, Pellè e Galloppa mentre i giallorossi siglarono una rete con Cuadrado una doppietta di Di Michele. L’ultimo successo dei padroni di casa è della stagione 2005-2006 quando si impose per 2 a 0 mentre nella stagione 2010-2011 una rete di Chavanton regolò i tre punti alla squadra Salentina.

Il tecnico D’Aversa alla vigilia ha parlato di scontro salvezza e di alcuni dubbi di formazione. In particolare su Gervinho ha dichiarato che non partirà dall’inizio perché ha effettuato solo due allenamenti con la squadra e questo potrebbe essere controproducente per la salute, ipotesi di vederlo in uno spezzone finale: “Ai ragazzi l’ho paragonata alla gara contro la Spal dell’anno scorso, anche se un po’ in anticipo rispetto al periodo di quella partita della scorsa stagione: dobbiamo andare in campo con l’obiettivo di uno scontro salvezza. Il risultato poi può portare ad affrontare il resto del campionato in maniera diversa. Lo dobbiamo fare perchè prima di tutto ci avvicineremmo di gran lunga al nostro obiettivo che è la salvezza, ma soprattutto per la sconfitta dalla quale arriviamo, una sconfitta pesante”.

Dall’altra parte ecco alcune impressioni di Liverani: “affronteremo una squadra che non si può considerare una sorpresa, in quanto in estate ha fatto un mercato importante. É una formazione che sta facendo molto bene, guidata da un tecnico al quale bisogna fare i complimenti. Sarà fondamentale gestire le forze e le energie perché non ho molte alternative”.

Le formazioni ufficiali di Parma – Lecce

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Inglese, Kulusevski. A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Cornelius, Brugman, Laurini, Scozzarella, Siligardi, Gervinho, Sprocati, Pezzella. Allenatore: D’Aversa

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Petriccione, Tachtisidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar. A disposizione: Vigorito, Chironi, Riccardi, Vera, Lapadula, Meccariello, Dubickas, Gallo, Rispoli, Maselli, Laraspata. Allenatore: Liverani