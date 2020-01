Coppa Italia, Fiorentina – Atalanta: per i bookmakers tanti gol

Coppa Italia, Fiorentina – Atalanta: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 15 gennaio dalle ore 15. Per i bookmakers orobici favoriti

FIRENZE – Mercoledì 15 gennaio dalle ore 15 allo Stadio Artemio Franchi si gioca Fiorentina . Atalanta, incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato i viola sono reduci dalla vittoria casalinga contro la Spal. In classifica la squadra di Iachini è quattordicesima con 21 punti; è arrivata qui dopo aver eliminato il Monza. Gli orobici provengono dal pareggio strappato a San Siro all’Inter, che è costato alla squadra di Conte il titolo di Campione d’inverno e sono quarti a quota 35; sono all’esordio nella competizione. La vincente tra Fiorentina e Atalanta affronterà ai quarti una tra Inter e Cagliari.

Per la Viola spazio al modulo 3-5-2 con Dragowski in porta e difesa composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. In mezzo al campo Benassi, Pulgar e Castrovilli; sulle corsie Lirola e Dalbert. Coppia d’attacco composta da Boateng e Vlahovic. Gasperini potrebbe optare per il modulo 3-4-2-1, con Sportiello tra i pali e retroguardia formata da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo la coppia de Roon-Freuler; sulle corsie Hateboer e Castagne. Sulla trequarti Pasalic e Gomez, di supporto all’unica punta Zapata.

Calcio in tv il 15 gennaio 2020

Diretta Fiorentina – Atalanta

Coppa Italia, Fiorentina – Atalanta: per i bookmakers ospiti favoriti

Il segno 1 è quotato da 2,90 a 3,00. Il segno X è offerto mediamente a 3,60 mentre il segno 2 è dato da 2,30 a 2,35.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto da 1,58 a 1,63, l’X/2 da 1,38 a 1,39 mentre l’1/2 vale da 1,27 a 1,29.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale in media 2,10, l’Over 2,5 1,65. Pensano anche che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,30 a 2,42, il goal da 1,50 a 1,55.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,25 a 7,00) seguito dall’1-2 (da 8,50 a 9,00) e dal 2-1 (a 10,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 3,75 a 3,85.