Diretta Leganes – Getafe: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Leganes – Getafe del 17 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata della Liga spagnola, calcio d’inizio alle ore 21:00

LEGANES – Nella serata di venerdì 17 gennaio ha luogo l’incontro Leganes – Getafe, gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Liga spagnola. Uno scontro tra due compagini che occupano posizioni quasi opposte e nutrono ambizioni differenti per il resto del torneo. I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo il pari esterno rimediato nella partita contro il Valladolid, quattordicesimo in classifica, con il risultato di 2-2 nell’ultima giornata disputata. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha subìto una netta sconfitta tra le mura amiche contro il Real Madrid con il risultato finale di 0-3.

Si preannuncia una gara di difficile lettura, con entrambe le squadre desiderose di portare a casa l’intera posta in palio. La squadra di Aguirre, che attualmente occupa la penultima piazza, con una vittoria, potrebbe provare a rilanciarsi in ottica salvezza staccando il fonde della classifica. I diretti avversari, invece, sono alla ricerca di punti importanti che consentirebbero loro di diminuire il gap che li separa dalle posizioni che garantirebbero l’accesso alle competizioni europee.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LEGANES: Siovas D., Szymanowski A.. A disposizione:

GETAFE: Kenedy R., Manojlovic F.. A disposizione:





Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo Stadio Municipale Butarque di Leganes nel match della serata di venerdì 17 gennaio alle ore 21:00. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero regalare molte emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma in crescita con otto punti raccolti nelle ultime cinque uscite stagionali a fronte dei nove ottenuti dagli ospiti nello stesso numero di partite.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o defezioni dell’ultimo momento, il Leganes potrebbe schierare il tandem offensivo composto da Braithwaite e En-Nesyri con una prudente linea difensiva a 5. Il Getafe, invece, dovrebbe proporre un attacco a due punte con con Mata e Molina titolari.

Leganes (5-3-2): Cuéllar; Kevin Rodrigues, Jonathan Silva, Awaziem, Omeruo, Rosales; Óscar Rodríguez, Rubén Pérez, Roque Mesa; Braithwaite, En-Nesyri. All. Aguirre

Getafe (4-4-2): David Soria; Nyom, Cabrera, Djené, Damian Suarez; Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Jason; Mata, Molina. All. Bordalás

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma Dazn. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso l’uso pc, tablet e smartphone. Il calcio d’inizio, dunque, è previsto alle ore 21:00, per un incontro che si prospetta interessante.