Serie A, Atalanta – Spal: per i bookmakers tanti gol e orobici nettamente favoriti

Serie A, Atalanta – Spal: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma lunedì 20 gennaio dalle ore 20.45. Per i bookmakers tanti gol e orobici nettamente favoriti

BERGAMO – Lunedì 20 gennaio dalle ore 20.45 si gioca Atalanta – Spal, posticipo della ventesima e prima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019-2020. La squadra di Gasperini proviene dal pareggio ottenuto a San Siro contro l’Inter e im classifica è quarta a quota 35, a pari merito con la Juventus, a pari merito con la Roma. Solo 12 punti per quella di Semplici, reduce dalla sconfitta rimediata a Firenze. All’andata, al Mazza, gli orobici si imposero per 2-3 dopo essere andati sotto di due golIl bilancio parla . di 17 incontri disputati a Bergamo, con 7 vittorie dei padroni di casa, 7 pareggi e solo 3 affermazioni degli ospiti. L’Atalanta ha vinto le ultime due partite di Serie A contro la SPAL e ha vinto le ultime due gare casalinghe per 5-0, contro Milan e Parma.

Serie A, Atalanta – Spal: per i bookmakers tanti gol e vittoria della squadra di Gasperini

I bookmakers prevedono la vittoria dell’Atalanta. Il segno 1, infatti, è quotato ìn media 1,20. Il segno X è offerto da 6,80 a 7,00 mentre il segno 2 è dato da 13,00 a 13,50.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’ 1/X è offerto 1,01; l’X/2 da 4,50 a 4,55 mentre l’1/2 vale mediamente 1,09.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 2,85 a 3,00, l’Over 2,5 da 1,35 a 1,37. Non sanno, però, se andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,80 a 1,90, il goal da 1,80 a 1,95

Il risultato più esatto potrebbe essere il 2-0 (da 6,50 a 7,50) seguito dal 3-0 (a 7,50) e dall’1-0 (da 9,00 a 10,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,25 a 4.35.