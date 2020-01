In Italia in campo sia Serie A che B, si gioca in Premier League, Bunsliga, Liga e campionati minori sabato 18 gennaio 2020

Sabato 18 gennaio 2020 con i campionati europei in evidenza. In particolare in Italia troviamo tre anticipi di Serie A e un ricco cartellone in B. Anche in Inghilterra, Germania e Spagna i principali campionati in campo. Tra le sfide che seguiremo anche con il supporto della nostra diretta troviamo infatti Real Madrid – Sivilia ma anche anche gare fino alle Serie C, per non perdere il meglio di questo turno. Prima di vedere nel dettaglio cosa ci aspetta in questa giornata andiamo a vedere i risultati già maturati.

Partiamo alla Copa Sao Paulo de juniores dove il Corinthians ha sconfitto 1-0 l’Athletico-PR, in Paraguay 3-0 del River Plate sul Sol De America mentre in Messico 4-1 dell’Alacranes sul Mineros de Fresnillo, colpo esterno per 3-1 dell’UA Zacatecas sul Tecos FC e senza reti tra Nayarit e Murcielagos. Passiamo in un altro continente con la Nuova Zelanda e il sonoro 5-0 del Tasman United sul Southern United. In Australia invece per l’A-League vittorie casalinghe di Brisbane Road (1-0) sul Wellington Phoenix e del Melbourne City (2-0) sul Newcastle Jets. Nella Woman League 2-0 del Melbourne City sul Newcastle e 3-0 esterno del Melbourne Victory sull’Adelaide. In Repubblica Ceca vincono in casa sia Bohemians 1905, 4-0 sul Pribram che Mlada Boleslav, 3-1 sul Varnsdorf. In Italia si sono giocate 3 partite del campionato Primavera in mattinata: nella Primavera 1, successo della Sampdoria sulla Roma 5-4 mentre in Primavera 2 successi esterni di Pisa, 4-3 sul Cosenza e Ascoli, 1-0 sul Lecce.

FIFA > Amichevoli 2020 > Gennaio



12:00 Burundi - Seychelles 3-1



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



10:00



VfL Osnabrück - BFC Siófok 5-1

Hanácká Slávia Kroměříž - Valašské Mezirící 4-1

Odense BK - Middelfart Fodbold 3-0

Budapesti Vasas - Soroksár SC 1-0

Hà Nội FC - Bangkok United 0-3



10:30



FC Sellier & Bellot Vlašim - FK Admira Praha 2-1

Slovan Liberec - FK MAS Táborsko 7-2



11:00



Sparta Praga - České Budějovice 1-0

Viktoria Plzeň - FK Ústí nad Labem 4-1

FK Teplice - MFK Chrudim 2-2

FK Hodonín - 1. SC Znojmo 3-3

Skra Częstochowa - Stal Brzeg 2-0

Piast Gliwice - GKS Jastrzębie 2-1



11:30 FC FASTAV Zlín - ŠKF Sereď 2-1



12:00



Hansa Rostock - VfB Lübeck 0-1

Spartak Trnava - Sigma Olomouc 2-0



13:00



SV Meppen - Szeged 2011 FC 4-1

SG Sonnenhof Großaspach - SSV Ulm 1846 3-1

BFC Dynamo - SV BW Petershagen

SV Babelsberg 03 - Blau-Weiß 90 Berlin 1-2

SV Lichtenberg 47 - Sparta Lichtenberg

Germania Halberstadt - 1. FC Merseburg

VfL Wolfsburg II - ADO Den Haag (J)



13:30 Energie Cottbus - Chemnitzer FC 1-1 *



14:00



Austria Wien - Floridsdorfer AC 5-0 *

FC Admira Wacker - SK Austria Klagenfurt 4-0 *

SC Wiener Neustadt - Rapid Wien

TSV Hartberg - FC Gleisdorf 09 0-0 *

Waldhof Mannheim - 1. FSV Mainz 05 II 2-1 *

SV Ried - Salzburger AK 1914

Alemannia Aachen - Viktoria Köln 0-0 *

FC Zurigo - SCR Altach

Bonner SC - 1. FC Kaan-Marienborn 1-1 *

Bor. Mönchengladbach II - FC 08 Homburg

Fortuna Köln - 1. FC Monheim

Rot-Weiß Oberhausen - TSV Steinbach Haiger 0-0 *

SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf II

Sportfreunde Lotte - VfB Oldenburg

VfB Homberg - SV 19 Straelen 1-3 *

VfR Aalen - FV Illertissen



14:30



Fehérvár FC - Stoccarda 0-2 *

Rot Weiss Ahlen - TuS Haltern



15:00



FC St. Pauli - Arminia Bielefeld

LASK - FC Wels

Kapfenberger SV 1919 - Wolfsberger AC 0-0 *

1. FC Heidenheim 1846 - Beijing Guoan 0-0 *

Würzburger Kickers - Jahn Regensburg

Karlsruher SC - Steaua Bucureşti

TSG Balingen - FC 08 Villingen



15:30 SV Lippstadt 08 - Roland Beckum



16:00



VfL Bochum - Dinamo Bucureşti

Dynamo Dresden - Jeonbuk FC



17:00



MSV Duisburg - SV Rödinghausen

VfL Osnabrück - Sturm Graz

Al Arabi - RB Salzburg



18:00 HSC Hannover - Wuppertaler SV



20:00 New York City FC - Palmeiras



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Quarti di finale



11:15 Tailandia - Arabia Saudita 0-1



14:15 Australia - Siria 0-0 *



Australia > A-League 2019/2020



07:00 Brisbane Roar - Wellington Phoenix 1-0



09:30 Melbourne City FC - Newcastle United Jets 2-0



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



18:00 AS Eupen - Sporting Charleroi



20:00



KV Oostende - Waasland-Beveren

Sint-Truidense VV - KV Kortrijk



20:30 KAA Gent - Royal Excel Mouscron Péruwelz



Cipro > First Division 2019/2020







AEK Larnaca - AEL Limassol rinv.

Doxa Katokopias FC - APOEL Nikosia rinv.



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 ENPPI - FC Masr 1-0 *



16:00 El-Entag El-Harby - Haras El Hodood



18:30 Smouha Sporting Club - Ismaily



Francia > Ligue 2 2019/2020



18:30 EA Guingamp - RC Lens



Francia > Coupe de France 2019/2020 > 10. Giornata



13:00



AS Prix-lès-Mézières - FC Limonest 0-1

SAS Épinal - JS Saint-Pierroise 0-0 *

OGC Nice - Red Star FC 2-1



15:00



ASM Belfort - AS Nancy 0-0 *

Gonfreville - Lille OSC 0-0 *



18:00



Paris FC - AS Saint-Étienne

Angoulême CFC - RC Strasbourg



20:55 FC Nantes - Olympique Lyon



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020



15:00 SC Bastia - Olympique Saint-Quentin



16:00 RC Lens (CFA) - US Lusitanos



18:00 JA Drancy - AF Bobigny



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020



18:00



US Saint-Malo - Entente SSG

USM Oissel - EA Guingamp (CFA)



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020



16:00 FC Chamalières - US Colomiers



18:00



Stade Bordelais - SO Romorantin

Trélissac FC - Bergerac Foot



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020



18:00 FC Annecy - Louhans-Cuiseaux



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30 SM Caen - RC Lens



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020



16:00 ESTAC Troyes - US Torcy



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020



12:00 Girondins Bordeaux - Stade Rennes 0-1



14:30 US Concarneau - FC Nantes



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



14:30 SC Bastia - AS Saint-Étienne



Galles > Premier League 2019/2020



18:15



Aberystwyth Town - Penybont FC

Bala Town - Cefn Druids

Barry Town United - Carmarthen Town

Cardiff Metropolitan - Caernarfon Town

Newtown AFC - Airbus UK

The New Saints - Connah's Quay Nomads



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30



Augsburg - Borussia Dortmund

Colonia - Wolfsburg

Hoffenheim - Eintracht Francoforte

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen

Mainz 05 - Friburgo



18:30 RB Leipzig - 1. FC Union Berlin



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Championship



16:00 St. Joseph's FC - FCB Magpies



18:15 Lincoln Red Imps - Lynx FC



Grecia > Super League 2019/2020



18:30 Panionios GSS - OFI Heraklion



19:00 Panetolikos - Lamia



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



02:00 Siquinalá FC - Sanarate 1-0



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 ATK - FC Goa 0-0 *



Inghilterra > Premier League 2019/2020



13:30 Watford FC - Tottenham Hotspur 0-0 *



16:00



Arsenal FC - Sheffield United

Brighton & Hove Albion - Aston Villa

Manchester City - Crystal Palace

Norwich City - AFC Bournemouth

Southampton FC - Wolverhampton Wanderers

West Ham United - Everton FC



18:30 Newcastle United - Chelsea FC



Inghilterra > Championship 2019/2020



13:30 Queens Park Rangers - Leeds United 1-0 *



16:00



Birmingham City - Cardiff City

Bristol City - Barnsley FC

Derby County - Hull City

Huddersfield Town - Brentford FC

Millwall FC - Reading FC

Preston North End - Charlton Athletic

Sheffield Wednesday - Blackburn Rovers

Swansea City - Wigan Athletic



Inghilterra > League One 2019/2020



16:00



AFC Wimbledon - Peterborough United

Accrington Stanley - Southend United

Bolton Wanderers - Portsmouth FC

Doncaster Rovers - Coventry City

Fleetwood Town - Shrewsbury Town

Gillingham FC - Oxford United

Lincoln City - Blackpool FC

Milton Keynes Dons - Sunderland AFC

Rotherham United - Bristol Rovers

Tranmere Rovers - Ipswich Town

Wycombe Wanderers - Rochdale AFC



Inghilterra > League Two 2019/2020



16:00



Bradford City - Scunthorpe United

Cambridge United - Stevenage FC

Colchester United - Macclesfield Town

Crewe Alexandra - Cheltenham Town

Forest Green Rovers - Salford City

Grimsby Town - Exeter City

Newport County - Swindon Town

Northampton Town - Morecambe FC

Oldham Athletic - Carlisle United

Plymouth Argyle - Mansfield Town

Port Vale FC - Leyton Orient

Walsall FC - Crawley Town



Inghilterra > National League 2019/2020



16:00



AFC Fylde - Torquay United

Aldershot Town - Chorley FC

Barnet FC - Dagenham & Redbridge

Eastleigh FC - Chesterfield FC

Ebbsfleet United - Harrogate Town

Halifax Town - Maidenhead United

Notts County - Dover Athletic

Solihull Moors - Boreham Wood

Stockport County - Sutton United

Wrexham AFC - Woking FC

Yeovil Town - Hartlepool United



18:20 Barrow AFC - Bromley FC



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 North



12:00



Everton FC - Manchester City 1-1

Newcastle United - West Bromwich Albion 0-0



14:00 Middlesbrough FC - Derby County



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 South



12:00



Brighton & Hove Albion - Norwich City 1-1

West Ham United - Reading FC 1-1

Tottenham Hotspur - Swansea City 3-0



12:30 Southampton FC - Arsenal FC



13:00 Aston Villa - Chelsea FC



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



16:00



Ballymena United - Glenavon FC

Carrick Rangers - Cliftonville FC

Crusaders FC - Larne FC

Institute FC Drumahoe - Glentoran Belfast

Linfield FC - Dungannon Swifts

Warrenpoint Town - Coleraine FC



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



14:00 FC Ashdod - Ironi Kiryat Shmona 1-0 *



16:30 Maccabi Haifa - Sektzia Nes Tziona



18:50 Hapoel Hadera FC - Maccabi Tel Aviv



Italia > Serie A 2019/2020



15:00 Lazio - Sampdoria 0-0 *



18:00 Sassuolo - Torino



20:45 Napoli - Fiorentina



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Trapani - Ascoli 0-0 *

SS Juve Stabia - Empoli 0-0 *

Cremonese - Unione Venezia 0-0 *

Livorno - Virtus Entella 0-0 *



18:00 Chievo Verona - Perugia



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



AlbinoLeffe - Pro Vercelli 0-0 *

Gozzano - Pistoiese 0-0 *

Pianese - Giana Erminio 0-0 *

Renate - Alessandria 0-0 *



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Cesena - Virtus Verona 0-0 *

Imolese - Reggiana 0-0 *

Sambenedettese - Vis Pesaro 0-0 *



16:00 FeralpiSalò - Fermana FC



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



14:30 AZ Picerno - Viterbese 0-0 *



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30 Chieti - Porto Sant'Elpidio



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



11:00 Sampdoria - Roma 5-4



13:00 Cagliari - Inter



14:30 Empoli - Chievo Verona



17:00 Juventus - Fiorentina



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone B



10:15 Cosenza Calcio - AC Pisa 3-4



10:30 Livorno - US Salernitana 1919 2-0



11:00 US Lecce - Ascoli Calcio 0-1



14:00 Frosinone - Trapani



14:30 Crotone - SS Juve Stabia



15:00 Perugia - Benevento Calcio



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone A



14:00 Udinese - Parma



14:30



US Cremonese - Spezia

Virtus Entella - Brescia

SPAL 2013 Ferrara - Hellas Verona

Venezia FC - Cittadella



15:00 Milan - Pordenone Calcio



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



15:00 Youssoufia Berrechid - FUS de Rabat 0-0 *



17:00 FAR de Rabat - Raja Beni Mellal



19:00 Mouloudia Oujda - Moghreb de Tétouan



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



02:00 Atlético San Luis - Cruz Azul 2-1



04:00 Atlas Guadalajara - Puebla FC 0-1



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



19:00 Tlaxcala Fútbol Club - Yalmakan FC



22:00



Cruz Azul Hidalgo - Reboceros de La Piedad

Albinegros Orizaba - Sporting Canamy non disputa



02:00 Tecos Fútbol Club - Tuzos de la UAZ 1-3



03:00 Alacranes de Durango - Mineros de Fresnillo FC 4-1



04:00 Coras de Nayarit - Murciélagos FC 0-0



18:00 Cimarrones de Sonora II - Leones Negros II



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



19:00 Pumas UNAM - CF Monterrey



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2019/2020



14:30



FC Lisse - HSV Hoek

ODIN '59 - Ter Leede

SteDoCo - DVS'33

VVOG Harderwijk - Harkemase Boys

BVV Barendrecht - Sparta Nijkerk

VV GOES - VV DOVO Veenendaal



15:00 ONS Sneek - Jong Almere City FC



18:00 VV Sint Bavo - Excelsior '31



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



00:15 River Plate - Sol de América 3-0



22:00 Club Nacional - Guaireña FC



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



16:30



CD Aves - Portimonense SC

Vitória Guimarães - CD Santa Clara



19:00 CD Tondela - Moreirense FC



21:30 Os Belenenses - Vitória Setúbal



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:00 GD Estoril - Académica de Coimbra 1-0



16:00 UD Oliveirense - CD Feirense



18:00 FC Porto B - SL Benfica B



18:15 Leixões SC - CD Mafra



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Norte



12:00 FC Porto - CD Aves



16:00



FC Famalicão - CD Nacional

Paços de Ferreira - Rio Ave FC

Gil Vicente - CD Feirense

Leixões SC - Sporting Braga

Vitória Guimarães - FC Vizela



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Sul



16:00



Amora FC - FC Alverca

Académica de Coimbra - Vitória Setúbal

Os Belenenses - União Leiria

GD Estoril - CD Tondela

SG Sacavenense - UD Vilafranquense

SL Benfica - Sporting CP



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00



CD Aves - GD Estoril 1-0

FC Famalicão - Os Belenenses 1-2

Portimonense SC - Rio Ave FC 1-3



12:45 Sporting CP - SL Benfica



16:00



Leixões SC - Vitória Guimarães

CS Marítimo - CD Feirense

Vitória Setúbal - Académica de Coimbra



Scozia > FA Cup 2019/2020 > 4. Giornata



16:00



St. Mirren FC - Broxburn Athletic

Kilmarnock FC - Queen's Park FC

Heart of Midlothian - Airdrieonians

Alloa Athletic - Inverness CT

Livingston FC - Raith Rovers

Arbroath FC - Falkirk FC

Ayr United - Ross County FC

Aberdeen FC - Dumbarton FC

Bonnyrigg Rose - Clyde FC

St. Johnstone FC - Greenock Morton FC

Hamilton Academical - Edinburgh City FC

East Kilbride FC - BSC Glasgow



18:30 Partick Thistle - Celtic FC



20:20 Dundee FC - Motherwell FC



Spagna > Primera División 2019/2020



13:00 Levante UD - CD Alavés 0-1



16:00 Real Madrid - Sevilla FC



18:30 CA Osasuna - Real Valladolid



21:00 SD Eibar - Atlético Madrid



Spagna > Segunda División 2019/2020



16:00 CD Numancia - Sporting Gijón



18:15



CD Lugo - Albacete

SD Ponferradina - Rayo Vallecano



21:00 CD Mirandés - Real Zaragoza



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



16:00 SD Leioa - CD Izarra



18:00 Real Sociedad B - Unionistas CF



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



17:00 Villarreal CF B - Hércules CF



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



13:00 Valencia CF - Espanyol Barcelona



16:00 FC Barcelona - Rayo Vallecano



18:30 Levante UD - Real Sociedad



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30 Black Leopards - Kaizer Chiefs 0-1 *



17:00 Orlando Pirates - Highlands Park



19:15 Cape Town City FC - BidVest Wits



Turchia > SüperLig 2019/2020



12:00 Alanyaspor - Kayserispor 5-1



15:00 İstanbul Başakşehir F.K. - Yeni Malatyaspor 0-0 *



18:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe



Turchia > 1. Lig 2019/2020



12:00 Ümraniyespor - Altay Izmir 1-0



14:30 Adanaspor - Akhisar Belediyespor 0-0 *



17:00 Altınordu FSG - Hatayspor