Pagelle 20° giornata Serie A 2019-2020: voti fantacalcio

ROMA – La ventesima e prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con l’undicesima vittoria consecutiva della Lazio, che travolge la Sampdoria per 5-1grazie anche alla tripletta di Immobile, sempre più capocannoniere. Dopo tre sconfitte di fila il Sassuolo batte in rimonta il Torino; sblocca il risultato l’autorete di Locatelli, rispondono Boga e Berardi. Terzo ko di fila per il Napoli, sempre più in crisi; per la Fiorentina a segno Chiea e Vlahovic.

Lunch match di domenica è Milan – Udinese. I rossoneri, vittoriosi a Cagliari grazie anche al gol di Zlatan Ibrahimovic, sono decimi con 25 punti; una lunghezza in meno per i friulani, dodicesimi. Alle 15 il Bologna, tredicesimo con 23 dopo la sconfitta sul campo del Torino, ospita l’Hellas Verona, che con la vittoria dello scorso turno contro il Genoa si è portato a quota 25, a -4 dalla zona Europa League. Il Brescia, dopo il 5-1 di Marassi contro la Sampdoria, riceve il Cagliari, che, nonostante la sesta posizione, viene da quattro sconfitte consecutive, cinque se si conta anche quella in Coppa Italia. L’Inter, che con il pareggio contro l’Atalanta si è fatta soffiare il titolo di Campione d’Inverno dalla Juventus, attende il Lecce, che dopo quattro ko di fila è quartultimo a quota 15; i salentini non vincono al Via del mare da dodici partite. Alle 18 la Roma, quinta con 35 punti e reduce da due sconfitte casalinghe consecutive, fa visite al Genoa, che dopo aver perso a Verona è penultimo a pari merito col Brescia, a quota 14. Nel posticipo serale la Juventus, Campione d’inverno, riceve il sorprendente Parma, che dopo la vittoria sul Lecce è settimo con 28 punti.

Chiude il programma il Monday Night Atalanta – Spal: gli orobici vengono dal pari a San Siro contro l’Inter e hanno chiuso il girone d’andata al quarto posto con 35 punti; soltanto a quota 12 la Spal, fanalino di coda del torneo e reduce da due sconfitte di fila.

Dove e quando trovare le pagelle della ventesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 19 gennaio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 18 gennaio

15.00

Lazio – Sampdoria (pagelle – tabellino)

18.00

Sassuolo – Torino (pagelle – tabellino)

20.45

Napoli – Fiorentina (pagelle – tabellino)

Domenica 19 gennaio

12.30

Milan – Udinese (pagelle – tabellino)

15.00

Bologna – Hellas Verona (pagelle – tabellino)

Brescia – Cagliari (pagelle – tabellino)

Lecce- Inter (pagelle – tabellino)

18.00

Genoa – Roma (pagelle – tabellino)

20.45

Juventus – Parma (pagelle – tabellino)

Lunedì 20 gennaio

Atalanta – Spal (pagelle – tabellino)