Juventus-Parma 2-1, il tabellino: bianconeri a +4 sull’Inter

Il tabellino di Juventus-Parma 2-1 il risultato finale: doppietta di Cristiano Ronaldo per il successo della formazione bianconera mentre ai Ducali non basta Cornelius.

TORINO – Nel match valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020 la Juventus supera 2-1 il Parma volando a +4 sull’Inter. A decidere il match dello Stadium una doppietta del solito Cristiano Ronaldo mentre ai Ducali non basta il momentaneo pareggio di Cornelius. Con questa vittoria la squadra di Sarri sale a quota 51 con quattro punti di vantaggio sull’Inter e sei sulla Lazio mentre il Parma resta in settima posizione, insieme al Milan, con 28 punti.

Juventus-Parma 2-1: il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (21′ Danilo); Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey (59′ Higuain), Dybala (80′ Douglas Costa), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Coccolo, Emre Can, Pjaca, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain. Allenatore: Sarri

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Kucka, Scozzarella (66′ Sprocati), Hernani, Kulusevski (88′ Siligardi), Inglese (44′ Cornelius), Kurtic. A disposizione: Colombi, Dermaku, Alastra, Pezzella, Brugman, Barillà, Laurini, Cornelius, Sprocati. Allenatore: D’Aversa

RETI: 43′ Cristiano Ronaldo (J), 55′ Cornelius (P), 58′ Ronaldo (J)

AMMONIZIONI: //

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium