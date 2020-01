Giornata dedicata alle Coppe Nazionali, con i quarti di finale della Coppa Italia che vedono in campo Napoli – lazio e Lione – Lilla per la Coppa di Francia. Si gioca la 24° giornata di Premier League



BERGAMO – Al centro della programmazione calcio in tv di martedì 21 gennaio ci sono i quarti di finale di Coppa Italia che vedono in campo Napoli e Lazio. In campionato i partenopei vengono dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina, la terza consecutiva e in classifica sono soltanto dodicesimi con ventiquattro punti mentre sono arrivati qui dopo aver eliminato il Perugia. La Lazio è reduce dall’undicesima vittoria di fila ed è terza a quota 42; in Coppa Italia, agli ottavi, ha avuto la meglio sulla Cremonese.

Per gli ottavi di finale della Coppa di Francia si gioca Lione – Lilla, sfida tra due squadre che militano entrambe in Ligue 1. I padroni di casasono settimi con 29 punit, gli ospiti quinti a quota 31.

Per la ventiquattresima giornata di Premier League si gioca Chelsea – Arsenal. Il Chelsea proviene dalla scomfitta per 1-0 rimediata in trasferta sul campo del Newcastle e in classifica è quarto con 39 punti; dieci lunghezze in memo per l’Arsenal, decimo e reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro lo Sheffield United.

Calcio in tv oggi 21 gennaio 2029: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

20.45

Napoli-Lazio (Coppa Italia) – RAI UNO

21.10

Lione-Lilla (Coupe de la Ligue) – DAZN

21.15

Chelsea-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito su RaiPlay, quelli di Sportitalia in streaming gratuito su Sportitalia.com.

Inoltre, su questo stesso sito, si potrà seguire la diretta testuale di: