Lazio-Atromitos 2-0: diretta live e risultato finale

Diretta Lazio-Atromitos di Sabato 16 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita amichevole

RIETI – Sabato 16 agosto 2025 , alle ore 20:00 La Lazio di Maurizio Sarri chiude il precampionato con un’amichevole internazionale contro l’Atromitos FC, club della Super League greca guidato da Pablo García Vokolos. Un test cruciale per entrambe le squadre, a una settimana dall’inizio dei rispettivi campionati. Per i biancocelesti, sarà l’ultima occasione per mettere a punto schemi e gerarchie prima dell’esordio in Serie A contro il Como. L’incontro si svolgerà nello Stadio Centro d’Italia–Manlio Scopigno di Rieti e sarà diretto dall’arbitro Marco Serra (Torino) . I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà la squadra laziale e ne quotano la vittoria a 1.21 mentre il pareggio è dato a 5.50 e la sconfitta a 9.75. Lazio favorita, ma attenzione alla solidità difensiva greca. Possibile 2-0 finale.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-ATROMITOS]

LAZIO (ITA): Mandas C. (dal 1' st Provedel I.), Cancellieri M. (dal 20' st Pedro), Castellanos T., Cataldi D. (dal 12' st Rovella N.), Dele-Bashiru F. (dal 1' st Dia B.), Gila M. (dal 40' st Hysaj E.), Guendouzi M. (dal 40' st Basic T.), Lazzari M. (dal 1' st Marusic A.), Pellegrini Lu. (dal 12' st Tavares N.), Provstgaard O. (dal 28' st Romagnoli A.), Zaccagni M. (dal 28' st Noslin T.). A disposizione: Basic T., Dia B., Hysaj E., Marusic A., Noslin T., Pedro, Provedel I., Romagnoli A., Rovella N., Tavares N.



ATROMITOS (GRE): Choutetsiotis L. (dal 1' st Koselev A.), Baku M. (dal 35' st Tsingaras T.), Mansur, Michorl P. (dal 35' st Karamanis A.), Ouedraogo I. (dal 35' st Tsiloulis S.), Palmezano B., Quini, Stavropoulos D., Tzovaras G. (dal 32' st Jubitana D.), Uronen J., van Weert T. (dal 38' pt Tsakmakis D.). A disposizione: Athanasiou V., Batos K., Jubitana D., Karamanis A., Koselev A., Mountes M., Ozegovic O., Papadopoulos G., Tsakmakis D., Tsantilas P., Tsiloulis S., Tsingaras T.



Reti: al 31' st Noslin T. (Lazio (Ita)) , al 45' st Pedro (Lazio (Ita)) .



Ammonizioni: al 29' pt Guendouzi M. (Lazio (Ita)) al 29' pt Quini (Atromitos (Gre)).



Espulsioni: al 30' pt Castellanos T. (Lazio (Ita)) al 30' pt Mansur (Atromitos (Gre)).

Mandas C. (dal 1' st Provedel I.), Cancellieri M. (dal 20' st Pedro), Castellanos T., Cataldi D. (dal 12' st Rovella N.), Dele-Bashiru F. (dal 1' st Dia B.), Gila M. (dal 40' st Hysaj E.), Guendouzi M. (dal 40' st Basic T.), Lazzari M. (dal 1' st Marusic A.), Pellegrini Lu. (dal 12' st Tavares N.), Provstgaard O. (dal 28' st Romagnoli A.), Zaccagni M. (dal 28' st Noslin T.).Basic T., Dia B., Hysaj E., Marusic A., Noslin T., Pedro, Provedel I., Romagnoli A., Rovella N., Tavares N.Choutetsiotis L. (dal 1' st Koselev A.), Baku M. (dal 35' st Tsingaras T.), Mansur, Michorl P. (dal 35' st Karamanis A.), Ouedraogo I. (dal 35' st Tsiloulis S.), Palmezano B., Quini, Stavropoulos D., Tzovaras G. (dal 32' st Jubitana D.), Uronen J., van Weert T. (dal 38' pt Tsakmakis D.).Athanasiou V., Batos K., Jubitana D., Karamanis A., Koselev A., Mountes M., Ozegovic O., Papadopoulos G., Tsakmakis D., Tsantilas P., Tsiloulis S., Tsingaras T.al 31' st Noslin T. (Lazio (Ita)) , al 45' st Pedro (Lazio (Ita)) .al 29' pt Guendouzi M. (Lazio (Ita)) al 29' pt Quini (Atromitos (Gre)).al 30' pt Castellanos T. (Lazio (Ita)) al 30' pt Mansur (Atromitos (Gre)).

Le formazioni ufficiali di Lazio-Atromitos

LAZIO: Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Provedel, Nuno Tavares, Furlanetto, Romagnoli, Marusic, Hysaj, Rovella, Basic, Noslin, Pedro, Dia. Allenatore: Sarri.

ATROMITOS: Choutesiotis; Stavropoulos, Michorl, Van Weert, Palmezano Reyes, Marin Ruiz, Ouedraogo, Uronnen, Baku, Lima Santos, Tzovaras. A disposizione: Athanasiou, Koselev, Tsingaras, Karamanis, Ozegovic, Jubitana, Mountes, Papadopoulos, Tsantilas, Tsiloulis, Batos, Tsakmakis. Allenatore: Vokolos.

Presentazione della partita

Lazio: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta nelle ultime 5 amichevoli. Atromitos: 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta nel precampionato greco. Lazio ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4 nelle ultime 5 gare. Atromitos ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

La Lazio si presenta con il consueto 4-3-3, ma Sarri sta ancora valutando alcune soluzioni in difesa e in attacco. Il trio Guendouzi–Rovella–Dele-Bashiru garantisce dinamismo e copertura, mentre Dia e Cancellieri si giocano una maglia da titolare per l’esordio in campionato. Occhi puntati su Provstgaard, giovane centrale danese in cerca di conferme.

L’Atromitos arriva con un 4-2-3-1 compatto e organizzato. Vokolos punta su una linea difensiva esperta e su un centrocampo fisico. Fridrikas e Robail sono i principali riferimenti offensivi, capaci di colpire in ripartenza.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore:Maurizio Sarri

ATROMITOS (4-2-3-1): Tsintotas; Kivrakidis, Chatziisaias, Davi, Tzandaris; Saramantas, Kuen; Robail, Fridrikas, Kotsopoulos; Andric. Allenatore:Pablo García Vokolos

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Lazio – Atromitos , valevole come amichevoli per Club , verrà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite smart TV, app mobile, tablet e browser web.. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match.