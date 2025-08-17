Picerno-Trapani: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Picerno-Trapani di Domenica 17 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Coppa Italia Serie C

PICERNO – Domenica 17 agosto 2025 allo stadio Donato Curcio andrà in scena Picerno-Trapani, gara valevole per il primo turno della Coppa Italia Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 18. Primo impegno ufficiale per rossoblù e granata che apriranno la nuova stagione la Coppa di categoria. Da una parte, gli uomini di Claudio De Luca reduci da un campionato chiuso all’ottavo posto in classifica e con un’altra storica partecipazione ai play-off. Dall’altro lato, invece, la formazione guidata da Salvatore Aronica reduce da una stagione piuttosto deludente chiusa nonostante le grandi aspettative all’ultimo posto fuori dai play-off.

I lucani punteranno a stupire ancora una volta prima di raggiungere l’obiettivo primario della salvezza, mentre i granata avranno l’obbligo di migliorare il loro ultimo piazzamento e alimentare giorno dopo giorno il sogno promozione dei tifosi. Picerno e Trapani si sono sfidate due volte nella passata stagione: finì 0-0 in Basilicata e 0-3 a Trapani. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari del primo turno eliminatorio, come da regolamento della competizione, non sono previsti i tempi supplementari: si procederà direttamente con i calci di rigore per decretare la squadra qualificata. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Domenico Leone della sezione di Barletta coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Spataro di Rossano e Luca Marucci di Rossano. Quarto Ufficiale: Domenico Castellone di Napoli.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PICERNO-TRAPANI]

Le probabili formazioni di Picerno-Trapani

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Perri, Garcia, Granata, Pistolesi; Marino, Pugliese; Maiorino, Djibril, Cardoni; Abreu. Allenatore: De Luca.

TRAPANI (3-4-1-2): Ujkaj; Negro, Salines, Pirrello; Ciotti, Di Noia, Celeghin, Giron; Canotto; Fischnaller, Grandolfo. Allenatore: Aronica.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Picerno-Trapani, valida per i 32esimi di Coppa Italia Serie C, non sarà visibile in diretta tv o streaming. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.