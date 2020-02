Pagelle 22° giornata Serie A 2019-2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 22° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

BRESCIA – La ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con la vittoria del Bologna contro il Brescia. Partita ricca di emozioni dove i padroni di casa ribaltano il risultato con Bani sul finale di partita. Nel primo tempo a segno Torregrossa su rigore ed Orsolini su azione. Il Bologna continua la sua arrampicata in classifica mentre il Brescia rimane ultima in classifica. Finisce 2-2 tra Cagliari e Parma. I sardi, in vantaggio per due volte, raggiunti in entrambe le occasioni. A Joao Pedro risponde Kucka, a Simeone Cornelius nel finale. Joao Pedro sbaglia un rigore. Nell’anticipo serale il Sassuolo batte la Roma 4-2. Gara sontuosa della squadra di De Zerbi sopratuttto nel primo tempo dove ha mandato in tilt la difesa giallorossa. Dzeko e Veretout provano a riaprire il match ma Boga tiene il punteggio in cantiere

Lunch match di domenica è Juventus – Fiorentina. I bianconeri, dopo la sconfitta al San Paolo, sono primi con 51 punti, a +3 dall’Inter e a +5 dalla Lazio, che pero deve recuperare una gara. Venticinque lunghezze per i Viola, reduci dal pareggio casalinga contro il Genoa. Alle 15 si disputano tre partite. L’Hellas Verona, che dopo la vittoria per 3-0 contro il Lecce è non con 29 punti, fa visita al Milan, entrato in zona Europa grazie a quattro vittorie di fila. L’Atalanta, quinta a quota 38 dopo lo spettacolare 0-7 di Torino, riceve il Genoa, reduce dallo 0-0 di Firenze e ultimo con ben ventitre lunghezze in meno, in compagnia di Brescia e Spal.

Gli estensi giocano all’Olimpico contro la Lazio, nel turno precedente fermata dalla Roma dopo undici pareggi di fila. Alle 18 il Torino, dopo la schiaccante sconfitta contro l’Atalanta di una settimana fa e dopo l’esclusione dalla Coppa Italia, cerca riscatto a Lecce; i granata sono dodicesimi con 27 punti, i salentini diciassettesimi a quota 16. Nel posticipo serale l’Inter, dopo tre pareggi consecutivi e con un secondo posto a -3 dalla Juventus, cerca la vittoria in casa dell’Udinese, quattordicesima con 24 punti. Chiude il programma il Monday Night Sampdoria – Napoli. I blucerchiati provengono dal pareggio casalingo contro il Sassuolo e in classifica sono sedicesimi con 21 punti; sei lunghezze in più per i partenopei, freschi della vittoria casalinga contro i Campioni d’Italia.

Dove e quando trovare le pagelle della ventunesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 2 febbraio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

