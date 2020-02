Atalanta-Genoa 2-2, il tabellino: succede tutto nel primo tempo

Il tabellino di Atalanta-Genoa 2-2 il risultato finale: succede tutto nella prima frazione di gioco, punto d’oro per la squadra di Nicola.

BERGAMO – Nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 l’Atalanta non va oltre il 2-2 casalingo contro il Genoa. Succede tutto nella seconda frazione con Toloi e Ilicic a segno per la Dea mentre per il Grifone in rete Criscito (su rigore) e Sanabria. Con questo risultato gli orobi agganciano la Roma, a quota 39 punti, in quarta posizione mentre il Grifone colleziona il secondo pari di fila in trasferta salendo a quota 16 punti.

Atalanta-Genoa 2-2: il tabellino del match

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Pasalic (54′ Freuler), Gosens, Gomez, Ilicic (76′ Muriel), Zapata (63′ Malinovskyi). A disposizione: Rossi, Sportiello, Bellanova, Czyborra, Caldara, Castagne, Tameze, Freuler, Malinovskyi, Colley, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Biraschi, Masiello, Ghiglione (92′ Goldaniga), Behrami, Schone, Sturaro, Criscito, Sanabria (84′ Cassata), Pinamonti (87′ Destro). A disposizione: Marchetti, Jandrei, Ankersen, Zapata, Goldaniga, Barreca, Radovanovic, Cassata, Eriksson, Destro, Favilli, Pandev. Allenatore: Davide Nicola

RETI: 13′ Toloi (A), 19′ Rig. Criscito (G), 33′ Sanabria (G), 35′ Ilicic (A)

AMMONIZIONI: Pasalic, De Roon, Muriel (A), Behrami, Romero, Cassata, Perin, Criscito (G)

ESPULSIONI: Behrami (G)

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Gewiss Stadium