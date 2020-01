Milan – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Hellas Verona del 2 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

MILANO – Domenica 2 febbraio alle ore 15 andrà in scena Milan – Hellas Verona, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i rossoneri che stanno vivendo un ottimo momento di forma viste le cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Nel turno precedente i padroni di casa hanno vinto in casa del Brescia ed in classifica occupa la sesta posizione, insieme a Cagliari e Parma, con 31 punti. Dall’altra parte ci sono gli Scaligeri che sono reduci dalla netta vittoria casalinga contro il Lecce ed in classifica occupano il nono posto con 29 punti ed una partita da recuperare.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 2 febbraio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – Idee chiarissime per Pioli che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Conti e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romagnoli e Kjaer. A centrocampo Kessie e Krunic in cabina di regia con Calhanoglu e Castillejo sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Leao e Ibrahimovic.

QUI HELLAS VERONA – Juric dovrebbe puntare sul classico 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali, pacchetto difensivo composto da Rrahmani, Kumbulla e Gunter. A centrocampo Amrabat e Miguel Veloso in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Borini e Pessina alle spalle di Di Carmine.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Hellas Verona, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Milan – Hellas Verona

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Castillejo, Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic, Borini, Pessina, Di Carmine. Allenatore: Juric

STADIO: San Siro