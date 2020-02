Serie A, Milan – Hellas Verona: le formazioni ufficiali della partita dalle ore 14

Le formazioni ufficiali di Milan – Hellas Verona: incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

MILANO – Tutto pronto allo Stadio San Siro di Milano per l’incontro tra Milan – Hellas Verona, partita valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-4-2 con la coppia d’attacco formata da Rebic e Leao, infatti Ibrahimovic non sarà nemmeno in panchina per influenza; per gli ospiti modulo 3-4-2-1 con Di Carmine unica punta supportato dall’ex Borini e da Pessina. A dirigere il match di San Siro sarà il signor Chiffi della sezione di Padova. All’andata la sfida finì con la vittoria di misura del Milan in trasferta per 1 a 0.

SEGUI LA CRONACA IN DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Milan – Hellas Verona [IN ATTESA DI COMUNICAZIONE]

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Theo Hernandez, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Castillejo, Leao, Rebic. Allenatore: Pioli

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz, Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic, Borini, Pessina, Di Carmine. Allenatore: Juric