Brescia – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

BRESCIA – Venerdì 24 gennaio alle ore 20.45 si giocherà Brescia – Milan, incontro valevole per l’anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono le Rondinelle che sono reduci dal pareggio casalingo contro il Cagliari ed in classifica occupano il penultimo posto, insieme alla SPAL, con 15 punti. Dall’altra parte ci sono i rossoneri che stanno vivendo un buon periodo di forma come dimostrano i tre successi di fila, di cui l’ultimo contro l’Udinese, ed in classifica occupano la settima posizione, insieme al Parma, con 28 punti.

La presentazione del match

QUI BRESCIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Joronen in porta, pacchetto difensivo composto da Sabelli e Martella sulle corsie esterne mentre nel mezzo Cistana e Chancellor. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Romulo e Bjarnason mezze ali mentre davanti Spalek alle spalle del tandem offensivo composto da Donnarumma e Torregrossa.

QUI MILAN – Idee piuttosto chiare per Pioli che dovrebbe confermare il 4-4-2 con Donnarumma tra i pali, reparto arretrato formato da Conti e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Kjaer e Romagnoli. A centrocampo Kessie e Bennacer in cabina di regia con Castillejo e Rebic sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Leao e Ibrahimovic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brescia – Milan, valido per l’anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Brescia – Milan

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella, Romulo, Tonali, Bjarnason, Spalek, Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Corini

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic, Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

STADIO: Mario Rigamonti