Juventus-Fiorentina 3-0, il tabellino: doppietta di Ronaldo

Il tabellino di Juventus-Fiorentina 3-0 il risultato finale: due rigori di Ronaldo e il gol di De Ligt regalano un successo comodo alla squadra bianconera.

TORINO – Nel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A la Juventus travolge 3-0 la Fiorentina allungando, momentaneamente, in vetta alla classifica. Doppietta di rigore per Cristiano Ronaldo e gol di De Ligt per la formazione bianconera che riscatta immediatamente la sconfitta di Napoli. Con questo successo, dunque, i padroni di casa salgono a quota 54 punti allungando su Inter e Lazio mentre la Viola resta in quattordicesima posizione.

Juventus-Fiorentina 3-0: il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot (88′ Matuidi), Douglas Costa (83′ Bernardeschi), Higuain (67′ Dybala), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Rugani, De Sciglio, Coccolo, Ramsey, Matuidi, Bernardeschi, Dybala. Allenatore: Maurizio Sarri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor, Lirola (89′ Agudelo), Benassi, Pulgar, Ghezzal (61′ Vlahovic), Dalbert, Chiesa, Cutrone (73′ Sottil). A disposizione: Brancolini, Terracciano, Terzic, Venuti, Badelj, Agudelo, Sottil, Vlahovic. Allenatore: Giuseppe Iachini

RETI: 40′ Rig. Ronaldo (J), 80′ Rig. Ronaldo (J), 91′ De Ligt (J)

AMMONIZIONI: Chiesa, Pezzella, Ghezzal, Ceccherini (F), Bonucci (J)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium