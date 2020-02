Serie A, Lazio – SPAL: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Lazio – SPAL del 2 febbraio 2020: incontro valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

ROMA – Alle ore 15 in campo Lazio e SPAL per la 22ma di campionato. Dalle ore 14 conosceremo le formazioni ufficiali che scenderanno in campo. Il match che potremo seguire con la nostra cronaca diretta sarà diretta da Di Bello. Alla vigilia Inzaghi ha parlato così dell’avversario: “Nelle ultime tre trasferte la Spal ha ottenuto due vittorie: servirà una grande prestazione contro una squadra che sta giocando bene soprattutto in trasferta. Stiamo lavorando con attenzione insieme ai nostri ragazzi. Abbiamo studiato la Spal ed ha giocato con grande spregiudicatezza ultimamente, dovremo affrontare i ferraresi con grande umiltà: vorremo sicuramente fare nostra la partita. Non sarà una settimana decisiva, ma sarà molto importante. Ci saranno tre gare in una settimana, dovremo restare tutti uniti affinché le prossime sfide possano andare nel modo migliore. Non abbiamo già vinto contro la Spal. La squadra di Semplici sta giocando bene in trasferta, giocano insieme da tanti anni e ci servirà una prova da vera Lazio per portare a casa i tre punti”. Dall’altra parte Semplici ha parlato della partita: “Affrontiamo una delle squadre più in forma, loro sono in un momento straordinario. Già negli anni passati sostenevo che la Lazio fosse una grande squadra e quest’anno lo sta dimostrando. Fisicamente e tecnicamente sono molto validi ma vogliamo portare via un risultato positivo. Alla squadra chiederò di portare a casa dei punti. È l’unica cosa che conta nel calcio. A volte abbiamo giocato bene e perso, questo non ci interessa. La gente è contenta quando si fanno punti e con le partite che diminuiscono fare i risultati è sempre più importanti. Vogliamo fare una partita spregiudicata per fare punti”.

Le formazioni ufficiali di Lazio – SPAL

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Silva, Vavro, Marusic, Parolo, Minala, D. Anderson, A.Anderson, Lukaku, Jony, Adekanye. Allenatore: Inzaghi. [formazioni ufficiali dalle 14]

SPAL (3-5-2): Berisha; Bonifazi, Vicari, Tomovic; Strefezza, Castro, Missiroli, Dabo, Reca; Floccari, Di Francesco. A disposizione.: Letica, Thiam, Felipe, Zukanovic, Salamon, Valdifiori, Murgia, Tunjov. Allenatore: Leonardo Semplici. [formazioni ufficiali dalle 14]

