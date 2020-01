Diretta Empoli – Crotone: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Empoli – Crotone del 01 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 18

EMPOLI – Sabato sera 01 febbraio, alle 18, allo Stadio Carlo Castellani di Empoli si giocherà Empoli – Crotone, incontro valevole per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B. I padroni di casa provengono dal pareggio interno per 1-1 contro il Chievo e in classifica sono al sedicesimo posto con 24 punti, a pari merito con il Venezia. Dieci lunghezze in più per gli ospiti, terzi in classifica; nell’ultima partita disputata hanno perso in casa per 2 a 1 contro lo Spezia. All’andata finì a reti inviolate tra le due squadre.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

EMPOLI:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Muzzi.



CROTONE:. A disposizione:. Allenatore: Giovanni Stroppa.



Reti:

Le probabili formazioni di Empoli – Crotone

L’Empoli, nonostante il cambio allenatore, potrebbe scendere in campo nuovamente col modulo 4-3-1-2 con Brignoli tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Maietta e Romagnoli e da Fiamozzi ed Antonelli sulle fasce. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Frattesi e Henderson mezze ali. Sulla trequarti Ciciretti di supporto al tandem d’attacco formato da Tutino e La Mantia. Probabile modulo 3-5-2 per Crotone rimaneggiato dalle squalifiche. Ci sarà Cordaz in porta e la retroguardia sarà composta da Golemic, Spolli e Gigliotti. In mezzo al campo Barberis sarà il faro del centrocampo con Benali e Crociata mezze ali mentre sulle fasce agiranno Molina e Mazzotta. Il tandem d’attacco sarà composto da Nalini e Maxi Lopez.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Antonelli; Frattesi, Stulac, Henderson; Ciciretti; Tutino, La Mantia. Allenatore: Marino

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Nalini, Maxi Lopez. Allenatore: Stroppa

Dove seguire Empoli – Crotone

Il match Empoli – Crotone, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.