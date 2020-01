Real Madrid – Atletico Madrid: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Real Madrid – Atletico Madrid dell’1 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventiduesima giornata della Liga spagnola 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 16

MADRID – Nella serata di sabato 1 febbraio, alle ore 16:00 andrà in scena il derby Real Madrid – Atletico Madrid, incontro valevole per la ventiduesima giornata della Liga spagnola 2019/2020. Da una parte ci sono i blancos che stanno vivendo un periodo di ottima forma come dimostrato dalle tre vittorie consecutivi, di cui l’ultima ottenuta sul campo del Valladolid con il risultato di 0-1.

Le merengues sono in testa alla classifica della massima divisione spagnola con 3 lunghezze di margine dal Barcellona, secondo. Dall’altra parte ci sono i colchoneros, che sono reduci dal pareggio casalingo contro il Leganes per 0-0 ed in classifica occupano la quinta posizione con 36 punti. La squadra di casa vorrà ottenere la vittoria, in questo acceso derby di Madrid, per continuare la corsa solitaria in testa alla Liga. La squadra di Simeone, invece, ha bisogno di punti per agganciare le posizioni che darebbero accesso alla Champions League della graduatoria.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 1 febbraio dalle ore 15.00 disponibili le formazioni ufficiali, dalle 16.00 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI REAL MADRID – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-2-1 con Courtois tra i pali, pacchetto difensivo composto da Mendy, Ramos, Varane, Carvajal. Sulla linea mediana dovrebbe agire il terzetto composto da Kroos, Casemiro e Valverde. Inoltre, in attacco dovrebbe esserci Benzema, unico terminale offensivo; alle sue spalle Isco e Modric saranno schierati sulla trequarti.

QUI ATLETICO MADRID – Qualche dubbio per Diego Pablo Simeone che dovrebbe schierare la sua squadra in campo con il modulo 4-4-2: Oblak, sicuro del posto tra i pali, linea difensiva formata da Lodi, Savic, Felipe e Trippier. A centrocampo Herrera in cabina di regia affiancato da Thomas, mentre Koke e Saul dovrebbero occupare le due fasce. Infine, in attacco si vedrà, quasi sicuramente, il tandem offensivo composto da Joao Felix e Morata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Real Madrid – Atletico Madrid, valido per ventiduesima giornata della Liga spagnola, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sull’emittente DAZN.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Atletico Madrid

Real Madrid (4-3-2-1): Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco, Modric; Benzema. Allenatore: Zidane

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Lodi, Savic, Felipe, Trippier; Saul, Thomas, Herrera, Koke; Joao Felix, Morata. Allenatore: Simeone