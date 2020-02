Real Madrid-Atletico Madrid 1-0, il tabellino: decisivo Benzema

Il tabellino di Real Madrid-Atletico Madrid 1-0 il risultato finale: successo delle Merengues grazie al gol di Benzema nel secondo tempo.

MADRID – Nel match valevole per la ventiduesima giornata di Liga il Real Madrid fa suo il Derby battendo 1-0 l’Atletico Madrid. Successo più che meritato da parte della formazione padrona di casa con il gol decisivo di Benzema nella seconda frazione di gioco. Ventunesimo risultato utile consecutivo per le Merengues che salgono momentaneamente a +6 sul Barcellona mentre continua la crisi dei Colchoneros che restano in quarta posizione, insieme al Getafe, con 36 punti.

Real Madrid-Atletico Madrid 1-0: il tabellino del match

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Mendy, Sergio Ramos, Varane, Carvajal; Kroos (46′ Vinicius), Casemiro, Valverde; Isco (46′ Lucas Vazquez), Modric; Benzema. A disposizione: Areola, Militao, Marcelo, James Rodriguez, Lucas Vazquez, Jovic, Vinicius. Allenatore: Zinedine Zidane

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Lodi, Savic, Felipe, Vrsaljko; Saul Niguez, Thomas Partey (74′ Camello), Llorente, Correa; Vitolo (71′ Carrasco), Morata (50′ Lemar). A disposizione: Adan, Hermoso, Lemar, Carrasco, Toni Moya, Saponijc, Camello. Allenatore: Diego Simeone

RETI: 56′ Benzema (R)

AMMONIZIONI: Felipe, Vrsaljko (A), Mendy, Casemiro (R)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempo

STADIO: Santiago Bernabeu