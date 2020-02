Serie A, Sassuolo – Roma: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Sassuolo – Roma: incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

REGGIO EMILIA – Questa sera alle ore 20.45 in campo Sassuolo – Roma per l’anticipo serale della 22ma giornata di campionato. Incontro che potremo seguire con la nostra cronaca in tempo reale sarà diretto Luca pairetto di Nichelino, assistenti Schenone di Genova e Vecchi di Lamezia Terme; Quarto Ufficiale Abbattista di Bari, Assistenti VAR, il Sig. Piero Giacomelli di Trieste e il Sig. Fabiano Preti di Mantova. A partire dalle ore 20 scopriremo le formazioni ufficiali del match che negli ultimi cinque precedenti ha visto per quattro volte il successo dei giallorossi, solo nell’ultimo si è concluso 0-0 mentre il successo più largo porta la firma di Doumbia Florenzi e Pjanic nella stagione 2014/2015. A confronto i 2 bomber Berardi da parte e Dzeko dall’altra entrambi con 9 gol all’attivo. De Zerbi, tecnico neroverde disegna così la partita: “La Roma è una squadra forte e che gioca un calcio particolare e dobbiamo porre attenzione a quello, cercando di fare la partita con coraggio, non sbagliando cose semplici perché abbiamo fatto bene all’andata ma abbiamo pagato alcune situazioni in maniera pesante e che hanno poi condizionato. Domani vogliamo cercare di non sbagliare, di fare una partita di coraggio, qualità”. Dall’altra parte Fonseca parla così dell’avversario: “Il Sassuolo mi piace molto. Mi piace il coraggio di questa squadra, ha qualità offensiva. Se li lasciamo giocare potrebbe essere difficile per noi, ma spero in una partita a viso aperto tra due squadre che vogliono giocare a calcio. Sarà una partita difficile”.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos, Locatelli, Magnanelli, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo. Allenatore: De Zerbi [formazioni ufficiali dalle ore 20]

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Kolarov, Mancini, Smalling, Santon, Veretout, Cristante, Under, Pellegrini, Kluivert, Dzeko. Allenatore: Fonseca [formazioni ufficiali dalle ore 20]