Serie A, SPAL-Sassuolo: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di SPAL-Sassuolo del 9 febbraio 2020: incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30.

FERRARA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di SPAL e Sassuolo, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la SPAL con il tandem offensivo formato da Di Francesco e Petagna mentre il Sassuolo risponde col 4-2-3-1 con Berardi, Traorè e Boga a supporto di Caputo.

Le formazioni ufficiali di SPAL-Sassuolo

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca, Di Francesco, Petagna. Allenatore: Semplici