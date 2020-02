Calcio italiano in primo piano il 9 febbraio 2020 con Inter – Milan. Si gioca anche nei principali campionati europei

Domenica 9 febbraio sotto il segno del derby di Milano. Una sfida, quella serale tra Inter e Milan che avrà un sapore speciale per i nerazzurri che in caso di successo potrebbero agganciare la Juventus in vetta alla classifica. Punti prezioni anche per la Lazio che a Parma può anch’essa tentare di avvicinarsi ai bianconeri. Seguiremo tutta la A con le nostre cronache ma le diretta proseguiranno anche con la B come nella sfida tra Virtus Entella e Pescara fino alla Serie C. Non meno importanti saranno le sfide nei vari campionati europei dalla Premier League alla Bundesliga passando per la Liga e altri ancora. Prima dunque di sfogliare il quadro completo con tutti i risultati in tempo reale del giorno, sguardo ai match che si sono già disputati. Partiamo dalla Superliga argentina con il Boca Juniors che supera 2-0 l’Atletico Tucuman. Le reti portano la firma di Soldano nel primo tempo e Abilia su rigore in pieno recupero. In Bolivia 1-0 esterno del Wilstermann su The Strongest 1-0 mentre in Cile con lo stesso risultato ha avuto la meglio Curico Unido su Deportes Iquique. In Colombia 2-1 del Deportivo Cali sull’America De Cali e 3-1 del Santa Fe su Junior. In Messico 3-1 del Cruz Azul sul Pachuca e del Leon sul Monterey mentre il Tigres supero 3-0 in casa Guadalajara. In Paraguay 4-2 del Guarani sull’Olimpia Asuncion mentre nell’A-League australiana 4-3 del Newcastle Jets sul Centra Coast Mariners.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



13:00 Zenit St. Petersburg - CSKA Mosca



FIFA > U18 Amichevoli 2020 > febbraio



15:00



Portogallo - Romania

Turchia - Norvegia



Algeria > Ligue 1 2019/2020



16:00 US Biskra - JS Kabylie



Argentina > Primera División 2019/2020



01:45 Boca Juniors - Atlético Tucumán 2-0



21:35 San Lorenzo - Vélez Sarsfield



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



00:00 San Martín de San Juan - Belgrano de Córdoba 0-1



21:05 Deportivo Morón - Nueva Chicago



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B



21:00 Defensores de Belgrano - Gimnasia de Mendoza



22:00



Instituto de Córdoba - Villa Dálmine

San Martín de Tucumán - Almagro



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura



21:00



Villa San Carlos - San Miguel

Acassuso - Justo José de Urquiza

Argentino de Quilmes - Los Andes



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



21:00



Círculo Deportivo - Sansinena de General Cerri

Camioneros - Huracán de Las Heras



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



21:30



Crucero del Norte - Boca Unidos

Gimnasia de Concepción del Uruguay - Güemes de Santiago del Estero

Juventud Unida de Gualeguaychú - Sarmiento de Resistencia



22:00 Central Norte - San Martín de Formosa



Australia > A-League 2019/2020



06:00 Newcastle United Jets - Central Coast Mariners 4-3



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



00:30 The Strongest - Jorge Wilstermann 0-1



20:00



Always Ready - Real Santa Cruz

CD Guabirá - Bolívar



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara



20:00



Fluminense RJ - Botafogo - RJ

Cabofriense - RJ - Resende - RJ

Portuguesa - RJ - Vasco da Gama



Brasile > Campeonato Paulista 2020



20:00 Corinthians SP - Inter de Limeira - SP



22:00 Santo André - SP - São Paulo FC



Brasile > Campeonato Pernambucano 2020



20:00 Decisão - PE - Sport - PE



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Primeiro turno > Gruppo A



22:00 São Luiz - RS - Pelotas - RS



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Primeiro turno > Gruppo B



20:00



Aimoré - RS - Grêmio Porto Alegre

Esportivo - RS - S.E.R. Caxias - RS



Brasile > Campeonato Mineiro 2020



14:00 Uberlândia - MG - Coimbra - MG



14:30 Caldense - MG - Boa Esporte - MG



20:00



Cruzeiro - América - MG

Villa Nova - MG - Tupynambás - MG



22:00 U.R.T. - MG - Atlético Mineiro



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



20:00



Cajazeirense - PB - Campinense - PB

Treze - PB - Nacional - PB

Sport - PB - CSP - PB



Brasile > Copa do Nordeste 2020 Fase de Grupos



00:00 Freipaulistano - SE - Confiança - SE 2-4



22:00



CR Brasil - AL - CSA - AL

River - PI - América - RN



Cile > Primera División 2020



00:30 Curicó Unido - Iquique 1-0



16:00 Antofagasta - Universidad Católica



22:00 Audax Italiano - Colo-Colo



Cipro > First Division 2019/2020



15:00 Omonia Nikosia - Ethnikos Achna



16:00 Apollon Limassol - Enosis Neon Paralimni



17:00 Paphos FC - AEL Limassol



Colombia > Primera A 2020 Apertura



00:10 Deportivo Cali - América de Cali 2-1



02:15 Santa Fe - Atlético Junior 3-1



20:00 La Equidad - Deportivo Pereira



22:00 Jaguares de Córdoba - Millonarios



Colombia > Primera B 2020 Apertura



21:30



Unión Magdalena - Tigres FC

Orsomarso SC - Valledupar FC Real

Real Cartagena - Atlético FC

Real San Andrés - Cortuluá



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



18:00



CS Cartaginés - AD San Carlos

La U Universitarios - Jicaral



22:00



Limón FC - Municipal Pérez Zeledón

Santos de Guápiles - CS Herediano



Croazia > 1. HNL 2019/2020



15:00 HNK Rijeka - Slaven Belupo



17:30 Dinamo Zagabria - HNK Gorica



Egitto > Premiership 2019/2020



16:00 Haras El Hodood - El Gouna



18:30 Ismaily - Zamalek



El Salvador > Primera División 2019/2020 Clausura



01:30 Sonsonate FC - Chalatenango 1-1



02:00 Alianza - FAS 2-0



02:15 Isidro Metapán - Independiente San Vincente 0-1



Francia > Ligue 1 2019/2020



15:00 Montpellier HSC - AS Saint-Étienne



17:00 RC Strasbourg - Stade Reims



21:05 Paris Saint-Germain - Olympique Lyon



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



Lille OSC - JA Drancy rinv.



14:30



Le Havre AC - US Boulogne

SM Caen - US Quevilly-Rouen

Évreux FC 27 - Valenciennes FC

Amiens SC - C' Chartres Football

US Orléans - Paris Saint-Germain



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020



11:00 Paris FC - Le Puy Foot 43



14:30



RC Strasbourg - SAS Épinal

FC Bourg-Péronnas - Dijon FCO

FC Metz - US Torcy

FC Montceau - ASPTT Dijon

FC Sochaux - AJ Auxerre



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020



11:00



LB Châteauroux - Vannes OC

Stade Laval - Le Mans FC

Aviron Bayonnais - Angers SCO



14:30



Trélissac FC - Chamois Niortais

Girondins Bordeaux - FC Nantes



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



11:00 US Colomiers - AS Monaco



14:30



AS Cannes - Sporting Club de Toulon

AC Ajaccio - FC Istres

Nîmes Olympique - Montpellier HSC



Germania > Bundesliga 2019/2020



Bor. Mönchengladbach - Colonia rinv.



18:00 Bayern Monaco - RB Leipzig



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:30



SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96

Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg

SV Wehen Wiesbaden - VfL Bochum



Germania > 3. Liga 2019/2020



13:00 Würzburger Kickers - FC Ingolstadt 04



14:00 Chemnitzer FC - Hallescher FC



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020



14:00 Altona 93 - Hannover 96 II rinv.



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020



13:30



FC Viktoria 1889 Berlin - SV Babelsberg 03

Berliner AK 07 - SV Lichtenberg 47

ZFC Meuselwitz - VSG Altglienicke



Germania > Regionalliga West 2019/2020



1. FC Köln II - Wuppertaler SV rinv.



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



MSV Duisburg - 1. FC Köln rinv.



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



11:00



Rot-Weiß Oberhausen - Bayer Leverkusen

FC Schalke 04 - Viktoria Köln



13:00 Preußen Münster - Arminia Bielefeld



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00 FC Augsburg - SC Freiburg



13:00 1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



14:00 SV Darmstadt 98 - SV Wehen Wiesbaden



Grecia > Super League 2019/2020



14:00 Asteras Tripolis - Aris Saloniki



16:15 Atromitos - Olympiakos Piräus



17:00 PAOK Saloniki - OFI Heraklion



18:30 AEK Athen - Panathinaikos



Grecia > Super League 2 2019/2020



13:45 AE Karaiskakis - Ergotelis



14:00



Apollon Larisa - Levadiakos

Apollon Pontou - PAS Giannina

Apollon Smyrnis - Platanias Chanion



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



02:00 Cobán Imperial - Comunicaciones 2-3



18:30 Antigua GFC - Xelaju MC



19:00 Deportivo Malacateco - Deportivo Mixco



20:30 CD Puerto de Iztapa - Siquinalá FC



22:00 Deportivo Guastatoya - Sanarate



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Chennaiyin FC - Bengaluru FC



India > I-League 2019/2020



12:30 Mohun Bagan - Minerva Punjab FC



14:30 Churchill Brothers - Chennai City FC



Inghilterra > Premier League 2019/2020



15:00 Sheffield United - AFC Bournemouth



17:30 Manchester City - West Ham United



Inghilterra > Championship 2019/2020



14:30 Millwall FC - West Bromwich Albion



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00 FC Ashdod - Bnei Yehuda Tel Aviv



19:15 Hapoel Be'er Sheva - Sektzia Nes Tziona



Italia > Serie A 2019/2020



12:30 SPAL - Sassuolo



15:00



Genoa - Cagliari

Napoli - Lecce

Brescia - Udinese



18:00 Parma - Lazio



20:45 Inter - Milan



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Pisa - Chievo Verona

Virtus Entella - Pescara



21:00 Cosenza Calcio - Benevento



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Juventus II - AlbinoLeffe

Novara - Gozzano

Olbia - Carrarese

Pianese - Aurora Pro Patria

Renate - Pistoiese



17:30



Arezzo - Como

Giana Erminio - Alessandria

Calcio Lecco 1912 - Pergolettese

Robur Siena - Monza



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Carpi - Reggiana

Fermana FC - Südtirol

Modena - Sambenedettese

Vis Pesaro - Vicenza



17:30



Arzignano - Triestina

Cesena - Calcio Padova

Gubbio - Rimini

Ravenna Calcio - Piacenza

Virtus Verona - Imolese



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



15:00



Casertana - Bisceglie

AZ Picerno - Vibonese

Rende - Paganese

ASD Sicula Leonzio - Potenza



17:30



Cavese - Catania

Monopoli - Bari

Virtus Francavilla - Avellino

Viterbese - Teramo



Italia > Serie D Girone A 2019/2020



14:30



Borgosesia - Ghivizzano Borgo

Bra - Sanremese

Caronnese - Fossano Calcio

USD Fezzanese - Prato

Lavagnese - Savona

Lucchese - Casale

Real Forte Querceta - Chieri

Vado - SC Ligorna 1922

Verbania Calcio - Seravezza



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



Brusaporto - Dro

Castellanzese - Pro Sesto

Folgore Caratese - Pontisola

Legnano - Sondrio

US Levico Terme - US Scanzorosciate

Milano City FC - Caravaggio

NibionnOggiono - Inveruno

SS Tritium 1908 - Seregno

Virtus Bergamo - Villa d'Almè

Virtus Bolzano - GS Arconatese 1926



Italia > Serie D Girone C 2019/2020



14:30



Gsd Ambrosiana - ASD Campodarsego

ASD Cjarlins Muzane - US Adriese

Clodiense - AC Belluno

Porto Tolle - APC Chions

Este - Caldiero Terme

Union Feltre - Villafranca

Montebelluna - AC Mestre

San Luigi - ASD Cartigliano

Tamai - Legnago

SSD Vigasio - Luparense



Italia > Serie D Girone D 2019/2020



14:30



Alfonsine FC 1921 - Franciacorta

Correggese - Ciliverghe Mazzano

AC Crema - USD Vigor Carpaneto 1922

AC Fanfulla 1874 - ASD Sasso Marconi 1924

Fiorenzuola - AC Calvina Sport

Mantova - Forlì

Mezzolara - Lentigione Calcio

Savignanese - US Breno

Progresso - Sammaurese Calcio



Italia > Serie D Girone E 2019/2020



14:30



Albalonga - Montevarchi

Bastia - Grosseto

ASD Cannara - Grassina

US Gavorrano - San Donato Tavarnelle

Monterosi FC - Aglianese Calcio

Ponsacco - Trestina

AC Sangiovannese - Pomezia Calcio

Scandicci - Virtus Flaminia

Tuttocuoio - Foligno



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



Olympia Agnonese - AC Sangiustese

ASD Pineto Calcio - SN Notaresco

AC Cattolica Calcio - Chieti

Matelica - Campobasso

Montegiorgio Calcio - Atletico Terme Fiuggi

Porto Sant'Elpidio - Vastogirardi

US Recanatese - Real Giulianova

Tolentino - Avezzano Calcio

Vastese Calcio - Jesina Calcio



Italia > Serie D Girone G 2019/2020



15:00



Aprilia - US Ladispoli

Budoni - ASD Vis Artena

Città di Anagni - Muravera

Lanusei Calcio - Arzachena

Sassari Latte Dolce - ASD Trastevere

Cassino Calcio 1924 - Torres

Ostia Mare - Team Nuova Florida

Portici 1906 - Turris

Tor Sapienza - Latina



Italia > Serie D Girone H 2019/2020



14:30



Agropoli - Gelbison

Audace Cerignola - ACD Nardò

Brindisi - Fidelis Andria

Casarano - Grumentum Val d'Agri

Città di Fasano - Team Altamura

FC Francavilla - Gladiator

FBC Gravina - US Bitonto

ASG Nocerina - Sorrento

Taranto FC - Foggia



Italia > Serie D Girone I 2019/2020



14:30



Biancavilla - USD Palmese

US Castrovillari - ASD Troina

FC Messina - ASD SS Nola 1925

Calcio Cittanovese - Palermo

Licata - Corigliano

Marsala - Messina

Marina di Ragusa - Giugliano

Roccella - Savoia

San Tommaso - Acireale



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



10:00 Cagliari - Juventus



12:00 Torino - Genoa



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



18:00 Mouloudia Oujda - Hassania US Agadir



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



00:00 Cruz Azul - CF Pachuca 3-1



02:00 UANL Tigres - Deportivo Guadalajara 3-0



04:00 Club León - CF Monterrey 3-1



19:00 Pumas UNAM - Atlético San Luis



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura



00:00 Alebrijes de Oaxaca - Dorados de Sinaloa 1-1



02:00 Cafetaleros de Chiapas - Leones Negros 1-3



04:00 Cimarrones de Sonora - Atlético Zacatepec 2-1



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



00:00 Sporting Canamy - Cafetaleros de Chiapas II 2-2



02:00



Club Tepatitlán - Dorados UACH 5-0

Mineros de Fresnillo FC - Cimarrones de Sonora II 1-1



20:00 Atlético Bahia - Correcaminos UAT II



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



17:30 CF Monterrey - Club León



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Enyimba Aba - Abia Warriors FC

Katsina United - Warri Wolves

Akwa United - Enugu Rangers

Sunshine Stars - Ifeanyi Uba

Adamawa United FC - Heartland FC

MFM FC - Kano Pillars

Rivers United FC - Kwara United

Dakkada FC - Plateau United

Lobi Stars - Wikki Tourists

Jigawa Golden Stars - Nasarawa United FC



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



00:15 Guaraní - Club Olimpia 4-2



Peru > Primera División 2020 Apertura



02:00 Universitario de Deportes - Sport Huancayo 2-1



17:00 Sporting Cristal - Cusco FC



21:00



Cienciano - Universidad San Martín

Alianza Universidad - Carlos Stein



21:30 Llacuabamba - Academia Cantolao



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



16:00



CD Tondela - CS Marítimo

Moreirense FC - Vitória Setúbal



18:30 Sporting CP - Portimonense SC



21:00 CD Aves - Rio Ave FC



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:15 UD Oliveirense - SL Benfica B



16:00



GD Chaves - Académica de Coimbra

FC Porto B - SC Farense

UD Vilafranquense - Sporting Covilhã



18:15 GD Estoril - Casa Pia



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



15:00 CD Cova Piedade - FC Famalicão



Romania > Liga 1 2019/2020



13:30 Sepsi OSK - FC Politehnica Iași



16:00 FC Voluntari - Dinamo Bucureşti



19:00 FC Viitorul Constanța - CS Universitatea Craiova



Scozia > FA Cup 2019/2020 > Ottavi di finale



13:00 BSC Glasgow - Hibernian FC



15:00 Clyde FC - Celtic FC



Spagna > Primera División 2019/2020



12:00 Espanyol Barcelona - RCD Mallorca



14:00 Real Sociedad - Athletic Bilbao



16:00 CA Osasuna - Real Madrid



18:30 Celta Vigo - Sevilla FC



21:00 Real Betis - FC Barcelona



Spagna > Segunda División 2019/2020



12:00



Albacete - SD Ponferradina

AD Alcorcón - Deportivo La Coruña



16:00 Sporting Gijón - CD Mirandés



18:15



CD Lugo - Elche CF

Rayo Vallecano - Real Oviedo



20:30 Málaga CF - CD Numancia



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



11:30



Sporting Gijón B - Racing Ferrol

Getafe CF B - UP Langreo

UD Melilla - Marino de Luanco



12:00



UD Ibiza - Coruxo FC

Atlético Baleares - Pontevedra CF

Atlético Madrid B - Rayo Majadahonda

Real Madrid Castilla - UD Las Palmas B

Celta Vigo B - Peña Deportiva

Las Rozas CF - CF Internacional



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



17:00



Real Unión - CA Osasuna B

UD Logroñés - Salamanca CF UDS

Burgos CF - CD Leonesa

CD Guijuelo - Haro Deportivo

Barakaldo CF - Real Valladolid B



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



12:00



UE Llagostera - Levante UD B

CD Ebro - SD Ejea

Valencia CF B - UE Olot



17:00



Lleida Esportiu - CF Badalona

CD Castellón - Espanyol Barcelona B



17:30 Orihuela CF - Hércules CF



18:00



FC Barcelona B - Villarreal CF B

UE Cornellà - Gimnàstic



18:30 CF La Nucía - CE Sabadell



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



11:30



Recreativo Granada - UCAM Murcia CF

Sevilla Atlético - Algeciras CF



12:00



RB Linense - Atlético Sanluqueño CF

Yeclano Deportivo - San Fernando CD



16:00 Cádiz CF B - FC Cartagena



17:00



Recreativo Huelva - Mérida AD

Real Murcia - Talavera CF

CD Badajoz - Córdoba CF



18:30 Marbella FC - Don Benito



Spagna > Femminile Supercopa 2019 > Finale



12:00 Real Sociedad - FC Barcelona



Svizzera > Super League 2019/2020



16:00



Neuchâtel Xamax FCS - FC Luzern

FC St.Gallen - Servette Genève

FC Thun - FC Lugano



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00



Stade Tunisien - Club Africain

AS Slimane - JS Kairouan

Club Sportif Sfaxien - US Monastir

US Ben Guerdane - ES Métlaoui



16:00 Espérance de Tunis - US Tataouine



Turchia > SüperLig 2019/2020



11:30 Kayserispor - Antalyaspor



14:00 Sivasspor - İstanbul Başakşehir F.K.



17:00 Kasımpaşa SK - Galatasaray



Turchia > 1. Lig 2019/2020



12:00



BB Erzurumspor - Keçiörengücü

Ümraniyespor - Balıkesirspor



14:30 Osmanlıspor FK - Bursaspor



17:00 Altay Izmir - Boluspor



Venezuela > Primera División 2020



16:00 Estudiantes de Mérida - LALA



20:30 GV Maracay - Yaracuyanos FC



21:00 Atlético Venezuela - Metropolitanos FC



22:00 Monagas - Portuguesa FC