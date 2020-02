Diretta Monopoli – Bari: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Monopoli – Bari del 9 Febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata della Serie C – Girone C, calcio d’inizio alle ore 17:30

MONOPOLI – Nel pomeriggio di domenica 9 Febbraio, alle ore 17:30 si disputerà il derby pugliese Monopoli – Bari, valevole per la venticinquesima giornata della Serie C – Girone C. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni di ottimo livello nel corso della stagione. Le due formazioni occupano posizioni di vertice nel torneo. I biancoverdi arrivano a questa sfida dopo la vittoria esterna rimediata nella partita contro il Catania, ottavo in classifica, con il risultato di 0-2 nell’ultima giornata disputata. La formazione del capoluogo pugliese, nel precedente turno di campionato, ha ottenuto una vittoria secca tra le mura amiche contro la Virtus Francavilla con il risultato finale di 2-0.

La presentazione del match

Si preannuncia, quindi, una gara di difficile lettura, anche se, la compagine ospite è leggermente favorita sulla carta. La squadra di casa, che attualmente occupa la quarta piazza, con una vittoria, potrebbe agganciare proprio il Bari al secondo del girone. La squadra biancorossa, invece, è alla ricerca di punti importanti che le consentirebbero di rimanere stabilmente nella parte alta avvicinando, così, la Reggina che si trova in testa al Girone C della terza Serie.

Di seguito, riportiamo un estratto delle dichiarazioni del difensore del Bari Marco Perrotta che si è espresso in vista della difficile trasferta di Monopoli: “Siamo contenti della prestazione di domenica, una vittoria senza subire reti è di certo un dato importante; tutti dobbiamo dare una mano fino alla fine. Domenica una gara complicata, un derby e per questo ancor più difficile; all’andata una gran partita da parte loro, sappiamo quanto possa essere fastidioso il Monopoli come avversario e dovremo prepararci al meglio“. Il giocatore ha concluso dicendo: “Davanti hanno attaccanti molto bravi, sia sull’attacco alla profondità, che di sponda e nello stretto, servirà massima attenzione ai particolari. Ci teniamo a far bene”.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli nel pomeriggio di domenica 9 Febbraio alle ore 17:30. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione offensiva e potrebbero, dunque, regalare spettacolo. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma piuttosto buono. Sono, infatti, dieci i punti raccolti dal Monopoli nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario degli avversari, hanno ottenuto ben undici punti nello stesso numero di partite dimostrando di essere in uno stato di ottima forma.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Monopoli potrebbe schierare il duo formato da Jefferson e Fella in attacco. Il Bari del tecnico Vincenzo Vivarini dovrebbe invece proporre il tandem composto da Simeri ed Antenucci in avanti. Laribi dovrebbe giocare alle spalle dei due attaccanti sulla trequarti.

Monopoli (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Jefferson, Fella. All. Scienza

Bari (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Perrotta, Corsinelli; Maita, Bianco, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci. All. Vivarini.

Dove vedere la partita in streaming

Inoltre, la visione del match è disponibile, alle ore 17:30, in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C.