Diretta Cesena – Padova: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Cesena – Padova del 9 Febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata della Serie C – Girone B, calcio d’inizio alle ore 17:30

CESENA – Nel pomeriggio di domenica 9 Febbraio, alle ore 17:30 si disputerà l’incontro Cesena – Padova, valevole per la venticinquesima giornata della Serie C – Girone B. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni differenti nel corso della stagione. Le due formazioni occupano posizioni distanti tra loro nel torneo. I bianconeri arrivano a questa sfida dopo il pareggio esterno rimediato nella partita contro il Piacenza, quinto in classifica, con il risultato di 1-1 nell’ultima giornata disputata. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha ottenuto un’ampia vittoria tra le mura amiche contro la Vis Pesaro con il risultato finale di 4-0.

La presentazione del match

Si preannuncia, quindi, una gara di difficile lettura, anche se, la compagine ospite è leggermente favorita sulla carta. La squadra di casa, che attualmente occupa la quattordicesima piazza, con una vittoria, potrebbe cercare di tenere a distanza di sicurezza dalla pericolosa zona play-out del girone. La squadra biancoscudata, invece, è alla ricerca di punti importanti che le consentirebbero di rimanere stabilmente nella parte alta avvicinando, così, le squadre di testa che la precedono.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CESENA:. A disposizione:



PADOVA:. A disposizione:







Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena nel pomeriggio di domenica 9 Febbraio alle ore 17:30. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione offensiva e potrebbero, dunque, regalare spettacolo. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma alquanto scarso. Sono solo due i punti raccolti dal Cesena nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario degli avversari, hanno ottenuto sette punti nello stesso numero di partite e sembrano in netta crescita.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il Cesena potrebbe schierare il trio formato da Borello, Caturano e Russini in attacco. Il Padova del tecnico Mandorlini dovrebbe invece proporre il trio composto da Nicastro, Litteri e Santini in avanti. Soleri, che rientra dalla squalifica, si contenderà una maglia da titolare nel tridente.

Cesena (3-4-3): Marson; De Santis, Maddaloni, Giraudo; Zampano, Franco, De Feudis, Valeri; Borello, Caturano, Russini. All. Viali

Padova (4-3-3): Minelli; Fazzi, Kresic, Andelkovic, Frascatore; Buglio, Mandorlini, Ronaldo; Nicastro, Litteri, Santini. All. Mandorlini.

Dove vedere la partita in streaming

Inoltre, la visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C.