Diretta Cavese – Catania: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Cavese – Catania del 9 Febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata della Serie C – Girone C, calcio d’inizio alle ore 17:30

CAVA DE’ TIRRENI – Domani pomeriggio 9 Febbraio, alle ore 17:30 si disputerà il derby pugliese Cavese – Catania, valevole per la venticinquesima giornata della Serie C – Girone C. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni di buon livello nel corso della stagione. Le due formazioni occupano posizioni di medio-alta classifica nel torneo. I campani arrivano a questa sfida dopo il pari esterno rimediato nella partita contro la Paganese, dodicesima in classifica, con il risultato di 0-0 nell’ultima giornata disputata. La formazione catanese, nel precedente turno di campionato, ha subito una vittoria secca tra le mura amiche contro il Monopoli con il risultato finale di 0-2.

La presentazione del match

Si preannuncia, quindi, una gara di difficile lettura, dato che, nessuna delle due compagini è particolarmente favorita sulla carta. La squadra di casa, che attualmente occupa la decima piazza, con una vittoria, potrebbe superare proprio il Catania al secondo del girone che la precede in classifica. La squadra rossoazzurra, invece, è alla ricerca di punti importanti che le consentirebbero di rimanere stabilmente nella parte alta allontanando, così, la crisi che ha visto gli etnei vincere una sola volta nelle ultime cinque gare del Girone C della terza Serie.

Di seguito, riportiamo un estratto delle dichiarazioni dell’ex difensore Giovanni Di Rocco, con un passato recente in entrambe le squadre: “Catania insieme ad Ascoli e Nocerina sono le piazze a cui sono rimasto più legato. Il Catania affronterà la Cavese che è squadra ostica sotto tutti i punti di vista, mister Campilongo conosce la categoria e sa motivare benissimo la propria squadra. É un tipo scrupoloso, meticoloso, avrà preparato la gara nel migliore dei modi. Il Catania sa che giocherà in un ambiente particolare ma sono sicuro che la Cavese troverà un osso duro. Credo che dalla gara di domenica ci si possa incamminare verso un percorso più sereno”. Infine ha chiuso dicendo: “Non sempre chi psicologicamente vive il momento migliore può fare la differenza. Vincere aiuta sempre a curare le malattie, però a volte piccole dosi di fiducia aiutano molto”.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni nel pomeriggio di domenica 9 Febbraio alle ore 17:30. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione offensiva e potrebbero, dunque, regalare molte emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma piuttosto buono. Sono, infatti, dieci i punti raccolti dalla Cavese nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario degli avversari, hanno ottenuto solo cinque punti nello stesso numero di partite. Il Catania sta dimostrando di essere in uno stato di forma non eccezionale.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, la Cavese potrebbe schierare il tandem formato da Germinale e Cesaretti in attacco. Il Catania del tecnico Cristiano Lucarelli dovrebbe invece proporre il duo composto da Curcio e Mazzarani dietro a Barisic, unico terminale offensivo.

Cavese (4-4-2): D’Andrea; Polito, Matino, Marzorati, Spaltro; Di Roberto, Matera, Castagna, Russotto; Germinale, Cesaretti. All. Campilongo.

Catania (3-4-2-1): Furlan; Esposito, Mbende, Silvestri; Calapai, Salandria, Biagianti, Pinto; Curcio, Mazzarani; Barisic. All. Lucarelli.

Dove vedere la partita in streaming

Inoltre, la visione del match è disponibile, alle ore 17:30, in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C.