Serie A, Inter – Milan: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Inter – Milan: incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

MILANO – Cresce l’attesa per il derby di Milano di questa sera, gara che potremo seguire in diretta con la nostra webcronaca. Posta in palio molto alta per Inter e Milan con i nerazzurri che hanno la ghiotta chance di agganciare in vetta la Juventus reduce dalla sconfitta di ieri sera a Verona. Dalle 19.45 inizieremo ad avvicinarsi all’incontro con le formazioni ufficiali. Quali saranno le scelte dei due tecnici? Pioli dovrebbe far debuttare in campionato dal primo minuto Kjaer con Romagnoli mentre in avanti certo del recupero pieno Ibrahimovic con Rebic che dovrebbe partire titolare. Potrebbe essere Calhanoglu a fare da trequartista. Conte dovrebbe orientarsi per un inedito 3-5-1-1 vista l’assenza di Lautaro Martinez e la prova non convincente di Esposito nello scorso turno con Sanchez che non ha probabilmente i 90 minuti sulle gambe. Tra i pali ancora Padelli mentre nel trio difensivo potrebbe sbucare D’Ambrosio invece di Godin; a centrocampo rientra sulla fascia Candreva mentre conferma per Young sull’altra. Brozovic, Barella e Vecino gli interni dietro a Eriksen trequartista. Alla vigilia il tecnico rossonero parla così del derby: “Siamo una squadra che sta dando tanto, sta cambiando atteggiamento. Domani dovremo essere compatti in tutte le fasi di gioco, senza concedere spazi agli avversari. Si può vincere il derby perchè il Milan è una squadra forte, in salute e ha giocatori che possono determinare un risultato importante”. Il tecnico nerazzurro dall’altra parte predica prudenza: “Per me il Milan vale molto di più dei punti che ha in classifica: è un’ottima squadra, hanno aggiunto un campione come Ibra che garantisce esperienza, fiducia, personalità. Però per me il Milan vale molto di più dei punti che oggi ha. All’andata eravamo all’inizio del campionato, era la quarta giornata e nessuna delle due squadre sapeva che cammino si sarebbe prospettato. Il Milan aveva un altro allenatore in panchina, era Giampaolo. I derby sono sempre molto sentiti, quello di Milano è importante ma dovremo concentrarci sulla partita e soprattutto sui punti. Vale tre punti”.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Inter – Milan, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-1-1): Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Ashley Young, Eriksen, Lukaku. Allenatore: Conte [formazioni ufficiali dalle ore 19.45]

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Bennacer, Kessie, Rebic, Calhanoglu, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli [formazioni ufficiali dalle ore 19.45]