Parma – Lazio 0-1, il tabellino: decisivo il gol di Caicedo

Il tabellino di Parma-Lazio 0-1 il risultato finale: decisivo il gol di Caicedo per il successo della formazione capitolina.

PARMA – Nel match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Lazio passa al Tardini battendo il Parma 1-0. Successo sofferto e di notevole importanza per la compagine capitolina che, grazie al gol di Caicedo, sale momentaneamente in seconda posizione con un solo punto di distacco dalla Juventus. Resta ottavo, invece, il Parma nonostante la grande partita giocata sul piano dell’intensità. Sogna il pubblico bianco-celeste, domenica prossima match clou contro l’Inter allo Stadio Olimpico.

Parma-Lazio 0-1: il tabellino del match

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo (79′ Pezzella); Hernani, Brugman (61′ Kulusevski), Kurtic; Caprari (67′ Sprocati), Cornelius, Kucka. A disposizione: Radu, Corvi, Laurini, Pezzella, Regini, Dermaku, Barillà, Grassi, Siligardi, Karamoh, Kulusevski, Sprocati. Allenatore: Roberto D’Aversa

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic (57′ Lazzari), Parolo, Lucas Leiva (82′ Cataldi), Luis Alberto, Jony; Caicedo (62′ Correa), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Anderson, Lukaku, Vavro, Anderson, Cataldi, Lazzari, Minala, Adekanye, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

RETI: 41′ Caicedo (L)

AMMONIZIONI: Kucka, Caprari, Bruno Alves (P), Caicedo, Lucas Leiva (L)



ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Ennio Tardini