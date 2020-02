Diretta Cosenza – Benevento: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Cosenza – Benevento del 9 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 21

COSENZA – Domenica 9 febbraio, allo Stadio San Vito – Marulla si gioca Cosenza – Benevento, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B; calcio d’inizio previsto per le ore 21. I padroni di casa provengono dalla sconfitta, al quarta consecutiva, per 2-1 rimediata sul campo del Pescara; in classifica sono terzultimo con 18 punti, in zona playout. A quota 51, a +6 dal Pordenone secondo, la capolista Benevento, reduce dal pareggio casalingo contro la Salernitana. La gara sarà diretta da Marco Serra della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Lombardi; quarto uomo Robilotta. Sono diciannove i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di quattordici vittorie dei sanniti, cinque pareggi e due affermazione dei sanniti. All’andata il Benevento vinse 1-0 grazie al gol di Armenteros.

Braglia dovrà rinunciare agli squalificati Perina, Kanoute’ e Sciaudone e agli infortunati Kone e D’Orazio; in dubbio Riviere e Bruccini. Il Cosenza potrebbe, pertanto, scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Saracco tra i pali e difesa composta da Capela, Idda e Monaco. In mezzo al campo Broh, Prezioso e Casasola; sulle fasce Pierini e Lazaar. Coppia d’attacco formata da Asencio e Baez. Inzaghi dovrà fare a meno di Improta e Maggio squalificati; mancheranno per infortunio anche Antei, Tuia, Vokic e Tello. Probabile modulo 4-3-2-1 per il Benevento con Montipò in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Volta-Caldirola e da Barba e letiiza sulle corsie. A centrocampo Viola, Hetemaj e Schiattarella. Sulla tequarti Kragl, di supporto alla coppia d’attacco formata da Sau e Coda.

Cosenza (3-5-2): Saracco; Capela, Idda, Monaco; Pierini, Broh, Prezioso, Casasola, Lazaar; Asencio, Baez. Allenatore: Braglia

Benevento (4-3-2-1): Montipo’; Barba, Volta, Caldirola, Letizia; Viola, Hetemaj, Schiattarella; Kragl, Sau; Coda. Allenatore: Inzaghi.

Il match Cosenza – Benevento, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.