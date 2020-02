Napoli – Lecce: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Lecce del 9 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

NAPOLI – Domenica 9 febbraio alle ore 15 si giocherà Napoli – Lecce, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che stanno vivendo un ottimo momento di forma come dimostrato dai tre successi consecutivi, di cui l’ultimo in casa della Sampdoria. La squadra di Gattuso occupa la decima posizione in classifica con 30 punti. Dall’altra c’è la formazione salentina che viene dal largo e prezioso successo interno contro il Torino ed in classifica occupa il quartultimo posto con 19 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 9 febbraio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Pochi dubbi per Gattuso che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Demme in cabina di regia con Allan e Zielinski mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Insigne, Milik e Politano con quest’ultimo favorito su Callejon.

QUI LECCE – Liverani dovrebbe optare per il classico 4-3-1-2 con Vigorito tra i pali, reparto difensivo composto da Rispoli e Donati sulle corsie esterne mentre nel mezzo Lucioni e Rossettini. A centrocampo Petriccione in cabina di regia con Deiola e Barak mezze ali mentre davanti Mancosu a supporto del tandem offensivo composto da Falco e Lapadula.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Lecce, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Napoli – Lecce

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Demme, Zielinski, Politano, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati, Deiola, Petriccione, Barak, Mancosu, Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani

STADIO: San Paolo