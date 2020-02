Diretta Pisa – Chievo: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Pisa – Chievo del 9 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

PISA – Domenica 9 febbraio, alle 15, all’Arena Garibaldi si gioca Pisa – Chievo, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 3-4 ottenuta sul campo della Cremonese e in classifica sono tredicesimi con 29 punti. Una lunghezza in più per gli ospiti, undicesimi; nell’ultima partita disputata hanno perso in casa per 0-1 contro il Venezia. La gara sarà diretta da Federico Dionisi della sezione dell’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore ed Antonio Vono di Soverato. Quarto uomo Luigi Carella di Bari. All’andata é finita 2-2 con doppietta di Marconi e reti di Segre e Dickmann.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

PISA:. A disposizione:. Allenatore: Luca D'Angelo.



CHIEVO VERONA:. A disposizione:. Allenatore: Michele Marcolini.



Reti:

Le probabili formazioni di Pisa – Chievo

Probabile modulo 4-3-1-1 per il Pisa con Gori in porta e difesa composta dalla coppia al centro da de Vitis e Benedetti e ai lati da Birindelli e Lisi. A centrocampo Pinato, Marin e Gucher. Sulla trequarti Soddimo; in attacco Masucci e Vido. Il Chievo potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Semper tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Leverbe-Cesar e da Dickmann e Renzetti ai lati. A centrocampo Segre, Esposito e Giaccherini. Tridente offenivo composto da Garritano, Meggiorini e Djordjevic.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, De Vitis, Benedetti, Lisi; Pinato, Marin, Gucher; Soddimo; Masucci, Vido. Allenatore: D’Angelo.

Chievo (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Esposito, Segre, Giaccherini; Garritano, Meggiorini, Djordjevic. Allenatore: Marcolini.

Dove seguire Pisa – Chievo

Il match Pisa – Chievo, incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.