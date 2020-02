Il 9 febbraio si gioca la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, con i suoi sei incontri. Spazio anche ai posticipi della 23° giornata di Serie B, Premier League, La Liga, Campionato Primavera, Serie C e D



MILANO – Al centro della programmazione calcio in tv di domenica 9 febbraio c’è la ventitreesima giornata di Serie A con i suoi sei incontri. Lunch match di domenica è il derby emiliano Spal – Sassuolo. I padroni di casa vengono dal pesante 5-1 rimediato all’Olimpico dalla Lazio e sono ultimi in classifica, a pari merito con il Brescia; i neroverdi, nell’ultimo turno disputato, hanno battuto la Roma e sono tredicesimi a quota 26. Alle 15 il Brescia, fanalino di coda del torneo, ospita l’Udinese, che. dopo la sconfitta interna contro l’Inter, è quindicesima a quota 24. Il Genoa, reduce dal pareggio a Bergamo e penultimo con 16 punti, riceve il Cagliari che non vince dallo scorso 5 dicembre. Il Napoli, fresco di due vittorie consecutive e decimo a quota 30, attende il Lecce, che dopo la vittoria contro il Torino, si trova a +4 dalla zona retrocessione. Alle 18 la Lazio sfda il Parma, che, doppo il pareggio rimediato in extremis a Cagliari, è settimo con 32 punti, a un soffio dalla zona Europa. Posticipo sera é il derby della Madonnina. Il Milan viene dal pareggio interno col Verona ed è ottavo con 32 punti mentre l’Inter è reduce dal successo di Udine ed è seconda a quota 51, a -3 dalla Juventus.

Si giocano tre partite della ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Cominciamo con Pisa – Chievo. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 3-4 ottenuta sul campo della Cremonese e in classifica sono tredicesimi con 29 punti. Una lunghezza in più per gli ospiti, undicesimi; nell’ultima partita disputata hanno perso in casa per 0-1 contro il Venezia. Proseguiamo con Entella – Pescara. La squadra abruzzese proviene dalla vittoria casalina per 2-1 contro il Cosenza e in classifica è ottavacon 32 punti. Una lunghezze in meno per l’Entella, decima e fuori di un soffio dalla zona playoff, comlice la sconfitta di domenica scorsa a Frosinone. In serata scendono in campo Cosenza e Benevento.



In Premier League Manchester City – West Ham. Nella ventiquattresima de La Liga spagnola il Barcellona fa visita a Betis. Spazio anche a Campionato Primavera, Serie C, alla Serie D e al calcio australiano.

Calcio in tv oggi 9 febbraio 2029: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

10.00

Cagliari-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00

Torino-Genoa (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

Espanyol-Maiorca (Liga) – DAZN

12.15

Utrecht-Ajax (Eredivisie) – DAZN

12.30

SPAL-Sassuolo (Serie A) – DAZN e DAZN1

14.00

Real Sociedad-Athletic Bilbao (Liga) – DAZN

14.30

Mantova-Forlì (Serie D) – ELEVEN SPORTS

Taranto-Foggia (Serie D) – ELEVEN SPORTS

Cittanovese-Palermo (Serie D) – ELEVEN SPORTS

Recanatese-Giulianova (Serie D) – SPORTITALIA

15.00

Napoli-Lecce (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Genoa-Cagliari (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite)

Brescia-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN1

Pisa-Chievo (Serie B) – DAZN

Virtus Entella-Pescara (Serie B) – DAZN

Montpellier-St. Etienne (Ligue 1) – DAZN

Sheffield United-Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

su ELEVEN SPORTS la Serie C

Juventus U23-Albinoleffe

Olbia-Carrarese

Novara-Gozzano

Renate-Pistoiese

Pianese-Pro Patria

Vis Pesaro-Vicenza

Carpi-Reggiana

Modena-Sambenedettese

Fermana-Sudtirol

Casertana-Bisceglie

Rende-Paganese

Sicula Leonzio-Potenza

PIcerno-Vibonese

16.00

Osasuna-Real Madrid (Liga) – DAZN

17.00

Strasburgo-Reims (Ligue 1) – DAZN

17.30

Manchester City-West Ham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Giana Erminio-Alessandria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30

su ELEVEN SPORTS la Serie C

Arezzo-Como

Siena-Monza

Lecco-Pergolettese

Virtus Verona-Imolese

Cesena-Padova

Ravenna-Piacenza

Gubbio-Rimini

Arzignano-Triestina

Virtus Francavilla-Avellno

Monopoli-Bari

Cavese-Catania

Viterbese-Teramo

18.00

Parma-Lazio (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Bayern-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

18.30

Celta-Siviglia (Liga) – DAZN

20.45

Inter-Milan (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Cosenza-Benevento (Serie B) – DAZN

PSG-Lione (Ligue 1) – DAZN

Betis-Barcellona (Liga) – DAZN

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito su RaiPlay, quelli di Sportitalia in streaming gratuito su Sportitalia.com.

