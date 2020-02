Serie B, Salernitana – Trapani: per i boomakers pochi gol e sanniti favoriti

Serie B, Salernitana – Trapani: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma lunedì 10 febbraio dalle ore 21. Per i bookmakers tanti gol e nerazzurri favoriti

SALERNO – Lunedì 10 febbraio dalle ore 21 si gioca Salernitana – Trapani, posticipo della ventitreesima giornata del Campionato di Serie B 2019-2020. La Salernitana viene dal pareggio per 1-1 sul campo della capolista Benevento e in classifica è quinta con 33 punti. Quattordici lunghezze in meno per il Trapani, penultimo e reduce dalla sconfitta interna per 0-3 contro il Cittadella. Sono 19 i precedenti tra le due compagini giocati a Salerno con il bilancio di 14 vittorie, 5 pareggi e 2 affermazioni degli ospiti; 32 gol segnati dalla Salernitana e 12 subiti. L’ultima volta del Trapani a Salerno finì 2 a 0 per i granata: era il campionato 2016-2017. La gara sarà diretta da Antonio Di Martino della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata e Andrea Zingarelli dellas ezione di Siena. Quarto uomo Luca Massimi della sezione di Termoli.

I bookmakers prevedono la vittoria della Salernitana. Il segno 1, infatti, è quotato da 1,85 a 1,90. Il segno X è offerto da 3,20 a 3,25 mentre il segno 2 è dato da 4,50 a 4,75.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’ 1/X è offerto da 1,17 a 1,19; l’X/2 da 1,85 a 1,89 mentre l’1/2 vale in media 1,32 a 1,3.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale in media 1,75, l’Over 2,5 1,95. Non pensano che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,90 1,95 , il goal 1,75.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 5,75 a 6,50) seguito dall’1-0 (da 6,50 a 6,75) e dal 2-1 (da 8,25 a 8,20).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,50 a 4,70.