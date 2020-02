Salernitana – Trapani: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Salernitana – Trapani del 10 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale per il posticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 21

SALERNO – Lunedì 10 febbraio, alle ore 21 si giocherà Salernitana – Trapani, incontro valevole per il posticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la squadra di casa che viene dall’ottimo pareggio in trasferta per 1 a 1 contro la capolista Benevento ed in classifica occupa la quinta posizione con 33 punti insieme a Cittadella e Perugia. Dall’altra parte ci sono i siciliani che vengono dalla bruttissima sconfitta casalinga per 0 a 3 con il Cittadella ed in classifica si trovano al penultimo posto con 19 punti. Una sfida tra due squadre che hanno ambizioni differenti; la Salernitana vuole centrare un piazzamento playoff mentre il Trapani cercherà fino alla fine di raggiungere la salvezza.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 10 febbraio, alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SALERNITANA – Ventura dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 con Micai in porta, pacchetto difensivo composto da Aya, Migliorini e Jarozinsky. A centrocampo Akpa Akpro in cabina di regia con Dziczek e Kiyine mezze ali mentre sugli esterni ci saranno Lombardi e Cicerelli. Il tandem offensivo sarà composto da Gondo e Djuric.

QUI TRAPANI – Castori dovrebbe puntare sul 4-3-1-2 con Carnesecchi tra i pali, reparto difensivo composto da Fornasier e Del Prete sulle fasce mentre Strandberg Scognamillo dovrebbero essere i centrali. A centrocampo Taugourdeau in regia con Colpani e Luperini mezze ali; poco più avanti agirà Grillo in supporto alla coppia d’attacco Biabany e Pettinari.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Salernitana – Trapani, valido per il ventitreesimo turno del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Salernitana – Trapani

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jarozinsky; Lombardi, Dziczek, Akpa Akpro, Kiyine, Cicerelli; Gondo, Djuric. Allenatore: Ventura

TRAPANI (4-3-1-2): Carnesecchi; Fornasier, Strandberg, Scognamillo, Del Prete; Colpani, Taugourdeau, Luperini; Grillo; Pettinari, Biabany. Allenatore: Castori

STADIO: Arechi