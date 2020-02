Serie B, Salernitana – Trapani: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Salernitana – Trapani: posticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

SALERNO – Tutto pronto allo Stadio Arechi di Salerno per l’incontro tra Salernitana – Trapani, partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Gondo e Djuric; per gli ospiti modulo speculare con Pettinari e Piszczec in attacco. A dirigere il match dell’Arechi sarà il signor Di Martino della sezione di Teramo. All’andata la sfida finì con una vittoria di misura della squadra di Ventura.

Le formazioni ufficiali di Salernitana – Trapani

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Cicerelli; Djuric, Gondo. A disposizione: Vannucchi, Billong, Lopez, Curcio, Capezzi, Jallow, Kiyine, Di Tacchio, Karo, Herteaux, Giannetti. Allenatore: Ventura

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Strandberg, Scognamillo; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Coulibaly, Del Prete; Piszczec, Pettinari. A disposizione: Kastrati, Stancampiano, Pagliarulo, Aloi, Evacuo, Odjer, Scaglia, Fornasier, Colpani, Dalmonte, Grillo. Allenatore: Castori