Reggina – Ternana: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Reggina – Ternana del 10 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, calcio d’inizio alle ore 20:45

REGGIO CALABRIA – Nella serata di lunedì 10 febbraio, alle ore 20:45 si giocherà Reggina – Ternana, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C – Girone C 2019/2020. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni di ottimo livello nel corso della stagione. Le due formazioni occupano posizioni di vertice nel torneo. Da una parte ci sono gli amaranto che arrivano a questa sfida dopo la vittoria esterna rimediata nella partita contro la Vibonese, quindicesima in classifica, con il risultato di 0-1 nell’ultima giornata disputata. Dall’altra parte, la formazione rossoverde di Terni, nel precedente turno di campionato, ha ottenuto un pari tra le mura amiche contro la Sicula Leonzio con il risultato finale di 0-0. La Ternana occupa attualmente la terza piazza della graduatoria.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

REGGINA - TERNANA IN DIRETTA Lunedì 10 febbraio alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI REGGINA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il modulo 3-4-1-2 con Guarna tra i pali, pacchetto difensivo composto da Loiacono, Gasparetto e Rossi. Quindi, sulla linea mediana a quattro dovrebbero agire Blondett, Bianchi, De Rose e Liotti. Inoltre, in attacco dovrebbe esserci il tandem offensivo formato da Denis e Corazza, in ballottaggio con Reginaldo; alle loro spalle Bellomo, favorito su Rivas, schierato sulla trequarti. Assente, per somma di ammonizioni, Sounas.

QUI TERNANA – Qualche dubbio per Diego Pablo Simeone che dovrebbe schierare la sua squadra in campo con il modulo 4-4-2: Iannarilli, sicuro del posto tra i pali, linea difensiva formata da Nesta, Russo, Celli e Mammarella. A centrocampo Damian in cabina di regia affiancato da Verna e Defendi. Infine, in attacco si vedrà, quasi sicuramente, il duo composto da Marilungo e Furlan in rifinitura a sostegno dell’unica punta Vantaggiato. Infine, non ci sarà Torromino, fermato dal giudice sportivo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Reggina – Ternana, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva dall’emittente Eleven Sport.

Le probabili formazioni di Reggina – Ternana

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, De Rose, Liotti; Bellomo; Corazza, Denis. Allenatore: Toscano

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Nesta, Russo, Celli, Mammarella; Verna, Damian, Defendi; Furlan, Marilungo; Vantaggiato. Allenatore: Gallo

STADIO: Oreste Granillo di Reggio Calabria