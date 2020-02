Serie A, Roma – Lecce: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Roma – Lecce: incontro della venticinquesima giornata del campionato di serie A, calcio d’inizio alle ore 18

ROMA – Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per l’incontro tra Roma – Lecce, incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-2-3-1 con Dzeko unica punta supportato da Under, Pellegrini e Mkhitaryan; per gli ospiti modulo 4-3-2-1 con Lapadula unico terminale offensivo supportato da Barak e Mancosu. A dirigere il match dell’Olimpico sarà il fischietto Giacomelli della sezione di Trieste.

Le formazioni ufficiali di Roma – Lecce

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Perotti, Cetin, Santon, Kalinic, Fazio, Carles Peréz, Spinazzola, Ibanez, Kluivert. Allenatore: Fonseca

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Patriccione Deiola; Barak, Mancosu, Lapadula. A disposizione: Gabriel, Chironi, Meccariello, Paz, Shakhov, Dell’Orco, Vera, Tachtsidis, Oltremarini, Rimoli, Maselli. Allenatore: Liverani