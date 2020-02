Diretta Reggina – Paganese: risultato in tempo reale, tabellino

Diretta Reggina – Paganese del 23 Febbraio 2020: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventisettesima giornata della Serie C – Girone C, calcio d’inizio alle ore 15:00

REGGIO CALABRIA – Nel pomeriggio di 23 Febbraio, alle ore 15:00 si disputerà l’incontro Reggina – Paganese, valevole per la ventisettesima giornata della Serie C – Girone C. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni differenti tra loro nel corso della stagione. Le due formazioni occupano posizioni alquanto distanti nella classifica nel torneo. I calabresi arrivano a questa sfida dopo il pari esterno arrivato nella partita contro il Catania, settimo, con il risultato di 0-0 nell’ultima giornata disputata. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha ottenuto tre punti vincendo tra le mura amiche contro il Rieti con il risultato finale di 3-1.

La presentazione del match

Si preannuncia, quindi, una gara di semplice lettura sulla carta, dato che, la compagine amaranto ha i favori del pronostico. La squadra di casa, che attualmente occupa la prima piazza, con una vittoria, potrebbe cercare di aumentare il gap dal Bari che insegue a sei lunghezze. I paganesi, invece, sono alla ricerca di punti importanti che consentirebbero loro di rimanere a ridosso del vertice della graduatoria occupato attualmente dalla Reggina.

In vista del match, riportiamo le parole dell’attaccante della Reggina, Reginaldo, ex della sfida: “Sappiamo che è una squadra insidiosa, da qui alla fine non ci sarà nulla di scontato. La Paganese è brava a difendersi e ripartono molto bene, è tosta. Non mancheranno le difficoltà, ma al Granillo puntiamo al successo. Sono stato veramente bene lì, con mister Grassadonia avevamo un bel gruppo e la società molto presente. Ma ora gioco nella Reggina, e per lei darò tutto”. Il giocatore ha concluso parlando del suo feeling con Denis: “Al di là di chi gioca, scenderemo in campo per la vittoria. Dobbiamo dare tutto per la società e per i nostri tifosi. Coppia con Denis? Era la prima volta a Vibo e se ricapiterà sarò contento perché giocare accanto al Tanque è bello”.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Oreste Granillo Lamberti di Reggio Calabria nel pomeriggio di Domenica 23 Febbraio alle ore 15:00. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione offensiva e potrebbero, dunque, regalare spettacolo in questo incontro. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma non eccezionale. Sono otto i punti raccolti dalla Reggina nelle ultime cinque uscite stagionali. I campani al contrario degli avversari, hanno ottenuto sei punti nello stesso numero di partite e vivono un periodo discreto.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, la Reggina dovrebbe schierare Sounas a sostegno del tandem formato da Denis e Reginaldo che dovrebbero agire in avanti. Sarà out Gasparetto poichè infortunato. La Paganese del tecnico Alessandro Erra dovrebbe invece proporre il duo composto da Scarpa e Diop in avanti. Non dovrebbero farcela Dramè e Stenderdo alle prese con problemi fisici.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Blondett, Bianchi, Nielsen, Liotti; Sounas; Denis, Reginaldo. All. Toscano

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Schiavino, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Perri; Scarpa, Diop. All. Erra

Dove vedere la partita in streaming

Inoltre, la visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C.