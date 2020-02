Diretta Cavese – Bari: risultato in tempo reale, tabellino

Diretta Cavese – Bari del 23 Febbraio 2020: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventisettesima giornata della Serie C – Girone C, calcio d’inizio alle ore 15:00

CAVA DE’ TIRRENI – Nel pomeriggio di 23 Febbraio, alle ore 15:00 si disputerà l’incontro Cavese – Bari, valevole per la ventisettesima giornata della Serie C – Girone C. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito buone prestazioni nel corso della stagione. Le due formazioni occupano posizioni di alta classifica nel torneo. I campani arrivano a questa sfida dopo il buon pari esterno arrivato nella partita contro l’Avellino, quindicesimo, con il risultato di 0-0 nell’ultima giornata disputata. La formazione ospite, nel precedente turno di campionato, ha ottenuto tre punti vincendo tra le mura amiche contro il Picerno con il risultato finale di 3-0.

La presentazione del match

Si preannuncia, quindi, una gara di difficile lettura, anche se, la compagine pugliese ha i favori del pronostico. La squadra di casa, che attualmente occupa la dodicesima piazza, con una vittoria, potrebbe cercare di diminuire la distanza dall’ambita zona play-off del Girone. I “Galletti”, invece, sono alla ricerca di punti importanti che consentirebbero loro di rimanere a ridosso del vertice della graduatoria occupato attualmente dalla Reggina.

A proposito della gara, ha parlato l’ariete del Bari, Simone Simeri: “Con la Cavese ci giochiamo tanto, torneremo a giocare nella mia Campania, in uno stadio che rievoca bei ricordi per me e la mia carriera. Sarà una partita importante. Il gol? Chi mi conosce sa che per me, prima di tutto, c’è la squadra. Il gol non è un’ossessione, ma come ogni attaccante vivo per il gol“. La punta ha, inoltre, parlato del possibile rinnovo con i pugliesi: “Il rinnovo? Per come era cominciata la stagione non avrei mai detto che saremmo arrivati a parlarne. Questa è per me una vittoria; ora penso solo a fare bene in campo. Mi fa molto piacere il grande affetto che mi dimostrano ogni giorno i tifosi baresi”.

Tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio comunale Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni nel pomeriggio di Domenica 23 Febbraio alle ore 15:00. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione offensiva e potrebbero, dunque, regalare emozioni in questo incontro. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma piuttosto scarso. Sono cinque i punti raccolti dalla Cavese nelle ultime cinque uscite stagionali. I pugliesi, al contrario degli avversari, hanno ottenuto ben undici punti nello stesso numero di partite e vivono un periodo davvero buono.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, la Cavese dovrebbe schierare Bulevardi a sostegno di Di Roberto che dovrebbe agire in avanti. Saranno out Barba poichè infortunato e gli squalificati Germinale e D’Andrea. Il Bari del tecnico Vincenzo Vivarini dovrebbe invece proporre il duo composto da Simeri ed Antenucci in avanti. Non dovrebbe farcela Hamlili alle prese con problemi alla clavicola.

Cavese (4-4-1-1): Bisogno; Polito, Matino, Marzupio, Ricchi; Spaltro, Castagna, Matera, Sainz-Maza; Bulevardi; Di Roberto. All. Campilongo

Bari(4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Maita, Bianco, Schiavone; Laribi; Simeri, Antenucci. All. Vivarini

Dove vedere la partita in streaming

Inoltre, la visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C.